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Ukrajina

Ukrajina z droni udarila po Putinovem rojstnem kraju: tarča ruski 'Amazon'

Sankt Peterburg, 24. 07. 2026 08.53 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Dim nad Sankt Peterburg

Ukrajina je znova udarila po "ruskem Amazonu", tokrat globoko za državno mejo. O večjem požaru namreč poročajo iz Sankt Peterburga, rojstnega mesta ruskega predsednika Vladimirja Putina, kjer se nahaja eden od logističnih centrov spletnega trgovca Wildberries. Nad mestom se dviga gost oblak temnega dima.

Od preteklega tedna je Ukrajina že petič udarila po logističnih centrih največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries. Tokrat po poslopjih, ki se nahajajo za rusko mejo, v mestih Sankt Peterburg in Tver, poroča ukrajinski Kyiv Independent.

Oba objekta so napadli ukrajinski droni, so poročali na ruskih Telegram kanalih. V enem od njiju je vzplamtel velik požar, nad delom Sankt Peterburga se dviga velik steber temnega dima.

Sankt Peterburg je od ukrajinske meje oddaljen 1100 kilometrov. Ta rojstni kraj ruskega predsednika Vladimirja Putina je bil sicer od začetka vojne le redko tarča ukrajinskih napadov, vendar pa so ukrajinski brezpilotniki v zadnjih mesecih vse bolj učinkovito prodirali skozi rusko zračno obrambo in zadeli več ciljev, tudi v večjih utrjenih mestih v Rusiji.

Guverner Sankt Peterburga Aleksander Beglov je potrdil napad z droni na mesto in na Telegramu zapisal, da je bil napad usmerjen na nedoločene "civilne infrastrukturne objekte na avtocesti Moskovskoje". Oblasti so ob tem sporočile, da je bilo zaradi napada na letališču Pulkovo v Sankt Peterburgu odloženih približno 50 letov.

Tiskovni predstavnik podjetja Wildberries je sporočil, da so logistični centri podjetja v Šušarijah in Utkin Zavodu v Sankt Peterburgu po napadu "začasno zaprti".

Nekaj ur pozneje pa je guverner Leningrajske oblasti Aleksander Drozdenko potrdil tudi napad na objekt Wildberries v Novosaratovki in trdil, da so bili v napadu ranjeni trije ljudje.

Medtem ko se ukrajinski napadi na rusko infrastrukturo še naprej stopnjujejo, je Wildberries tisti, ki ga pogosto primerjajo z velikanom e-trgovine Amazonom. Ponoči 23. julija so ukrajinske sile domnevno napadle tudi objekt Wildberries v Voronežu. Medtem ko je 22. julija v dveh skladiščih Wildberries na jugu Rusije po napadu ukrajinskih brezpilotnih letalnikov prav tako izbruhnil požar.

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Nedavni napadi so povzročili velike gospodarske stroške, medijski analitiki jih ocenjujejo na najmanj 100 milijard rubljev (približno milijarda evrov).

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer po napadu na skladišče 18. julija dejal, da logistični centri podpirajo rusko vojsko. "To so ruski logistični objekti, zlasti skladišča, ki se uporabljajo za oskrbo z vojnim materialom: navigacijsko opremo, komponentami za proizvodnjo brezpilotnih letalnikov in drugimi zalogami za rusko vojsko," je dejal v svojem večernem nagovoru.

rusija ukrajina vojna wildberries

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