Ukrajina z droni udarila po Putinovem rojstnem kraju: tarča ruski 'Amazon'

Od preteklega tedna je Ukrajina že petič udarila po logističnih centrih največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries. Tokrat po poslopjih, ki se nahajajo za rusko mejo, v mestih Sankt Peterburg in Tver, poroča ukrajinski Kyiv Independent.

Oba objekta so napadli ukrajinski droni, so poročali na ruskih Telegram kanalih. V enem od njiju je vzplamtel velik požar, nad delom Sankt Peterburga se dviga velik steber temnega dima.

Sankt Peterburg je od ukrajinske meje oddaljen 1100 kilometrov. Ta rojstni kraj ruskega predsednika Vladimirja Putina je bil sicer od začetka vojne le redko tarča ukrajinskih napadov, vendar pa so ukrajinski brezpilotniki v zadnjih mesecih vse bolj učinkovito prodirali skozi rusko zračno obrambo in zadeli več ciljev, tudi v večjih utrjenih mestih v Rusiji.