Ukrajina začela lov na 10 vojakov, obtoženih vojnih zločinov v Buči

Ukrajinski tožilci so povedali, da omenjene ruske vojake preiskujejo zaradi "naklepnega umora" . Obtoženi so tudi pridržanja nedolžnih civilistov za talce, pretepanja in ropanja domov.

Omurbekov je bil imenovan kot podpolkovnik 64. motorizirane brigade, ki ji je ruski predsednik Vladimir Putin ob vrnitvi domov podelil častni naziv ter jo nagradil s priznanjem "za množično junaštvo in hrabrost, vztrajnost in pogum".

Spomnimo, dostop do Buče je bil skoraj mesec dni povsem onemogočen, ukrajinske enote so tja prodrle v prvih dneh aprila, pretresljivi posnetki pa so obkrožili svet. Po prvih navedbah župana naj bi tam v množičnem grobišču pokopali skoraj 300 ljudi, saj so bile ulice prekrite s trupli. Tudi tuji mediji so poročali o pretresljivih prizorih in truplih, ki ležijo kar na ulicah. "Vse je bombardirano in požgano. Mlade družine so pobite, moški pogrešani, ženske posiljene," je sporočil svetovalec ukrajinskega zunanjega ministra Anton Geraščenko.

Množična grobišča so vidna tudi iz zraka. Na satelitskih posnetkih, ki jih je 31. marca posnel Maxar Technologies, je na enem od njih viden tudi 14-metrski jarek. Na slikah, posnetih že 10. marca, je mogoče videti tudi znake izkopavanj, je potrdilo ameriško podjetje.