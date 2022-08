Ukrajina zadela poveljstvo črnomorske flote v Sevastopolu

O eksplozijah so poročali tudi iz Melitopola. Župan Ivan Fedorov je dejal, da je ponoči v mestu odjeknilo več eksplozij. Neuradno naj bi izstrelki zadeli vojaško letališče. Poročil o morebitnih žrtvah ni, poroča The Kyiv Independent. Ta dodaja, da so ruske oblasti na Krimu zaostrile varnostne postopke, kar naj bi kazalo na to, da Rusi niso več prepričani glede varnosti polotoka, ki so si ga priključili leta 2014. Skupno naj bi ukrajinske sile zadele 11 ruskih ciljev na jugu države.

Ameriški Inštitut za vojne študije (ISW) medtem poroča, da naj bi rusko napredovanje stagniralo vzdolž celotne fronte, Ukrajina pa naj bi še naprej izvajala uspešne napade na ruska skladišča orožja in druge logistične cilje. Kljub temu pa z vzhoda države poročajo o srditih bitkah in napredovanju ruske vojske na nekaterih odsekih v Donecku in tudi Harkovu.