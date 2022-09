Ukrajina želi povečati izvoz električne energije v Evropo

"Zaradi jedrskih elektrarn imamo v Ukrajini dovolj električne energije. O tem bom spregovoril med obiskom v Berlinu in nato tudi v Bruslju," je napovedal ukrajinski premier, kjer ga bo v nedeljo v Berlinu sprejel nemški kancler Olaf Scholz.

Kot je dejal, Ukrajina trenutno izvaža električno energijo v Moldavijo, Romunijo, na Slovaško in Poljsko. "Vendar smo pripravljeni izvažati tudi v Nemčijo," je dodal Šmihal.

Ukrajina se je februarja skupaj s sosednjo Moldavijo odklopila od nekdanjega sovjetskega električnega omrežja. Ukrajinsko električno omrežje, ki je od začetka ruske agresije na državo delovalo izolirano, so nato sredi marca priklopili na evropsko omrežje. Od takrat država v Evropsko unijo in Moldavijo dnevno izvozi od 400 do 700 megavatov električne energije.

Šmihal želi zdaj večkratno povečati izvozne kvote za EU. "To bi bilo zelo dobro za obe strani. EU bi dobila več energije, mi pa tujo valuto, ki jo nujno potrebujemo," je dejal ukrajinski premier.