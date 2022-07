Med smrtnimi žrtvami v ukrajinski Vinici tudi 4-letna Liza

Na družbenih omrežjih se je pojavila serija fotografij in posnetkov, ki prikazujejo zadnje minute življenja 4-letne ukrajinske deklice. Liza je ena od od treh otrok, ki so umrli v napadu na prometni ulici mesta, njena mama pa je bila huje poškodovana.

Življenje in smrt štiriletne Lize Dmitrieve v četrtkovem ruskem raketnem napadu na osrednje ukrajinsko mesto Vinica je simbol konflikta, kjer smrt pogosto pride brez opozorila.

Serija videoposnetkov in fotografij, objavljenih na družbenih omrežjih, sledi zadnjim uram deklice, ki je marca sredi ruske invazije na Ukrajino dopolnila štiri leta. Njena mati Irina je v napadu, ki ga je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski označil za "odprto teroristično dejanje", izgubila nogo. Lizina mama je svojo hčerko v rožnato-črnem otroškem vozičku odpeljala v izobraževalni center v mestu, za katerega so mnogi verjeli, da je daleč od frontnih črt, saj leži štiri ure vožnje zahodno od prestolnice Kijev. Na prvem posnetku, ki je bil posnet ob 9.38 zjutraj, je mogoče videti Lizo v belih pajkicah in modri jeans majici z našitkom v obliki jajčka na rami, kako potiska svoj otroški voziček. Lase ima spete z belo sponko v obliki metulja. Liza se nasmehne in pogleda svojo mamo, ki hodi poleg nje. Na trenutke se v kadru pojavi tudi Irina, oblečena v belo in sramežljivo nasmejana.

Na naslednji fotografiji je mogoče videti Lizo, ki čepi poleg nizke mize v izobraževalnem centru in preučuje list s slikami na logopedski seji. Malo pred 11. uro se mati in hči pojavita na sprehodu na pločniku v bližini osrednjega trga v Vinici in gresta mimo mestnega Doma častnikov, nekdanje stavbe iz sovjetskega obdobja, ki ga zdaj uporabljajo kot kulturno središče za koncerte in predstave.

icon-expand Liza je umrla v svojem vozičku. FOTO: AP

Liza nikoli ni prišla domov. Nekaj po 11. uri dopoldne so trije izstrelki od sedmih, domnevno izstreljeni z ruske podmornice v Črnem morju, prileteli na trg in eksplodirali blizu kulturnega centra. Razneslo je okna v večnadstropni stavbi, na bližnjem parkirišču pa je zagorelo na desetine avtomobilov. Sredi pokola je na posnetkih videti Lizo, mrtvo v svojem prevrnjenem otroškem vozičku. V bližini leži človeško stopalo. Na nekaterih posnetkih je videti roko vojaka, ki seže k otroškemu vozičku. Liza je eden od treh otrok, ki so umrli v napadu na prometni ulici v mestu, ki se je invaziji izognilo relativno nedotaknjeno. Njena mati je prvo eksplozijo preživela s hudimi poškodbami. Lokalni časopis se je pogovarjal z Irinino prijateljico – znano kot Ira –, ko je potovala v bolnišnico, kamor so jo odpeljali. "Je moja najboljša prijateljica. Obe imava 'sončne' otroke," je Lidia Voitenko uporabila ukrajinski izraz za otroke s težavami v razvoju. "Včasih sva skupaj najemali stanovanje. Ira je bila očitno pri zavesti, ko so jo odpeljali na oddelek za intenzivno nego, Liza pa je umrla na kraju samem. Ne morem povedati več. Pretežko je."

