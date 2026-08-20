Ukrajinca, ki je razstrelil Severni tok, aretirali na setu filma o sabotaži

Volodimir Z., kot je bil znan pred tem, je zdaj razkrit kot Volodimir Žuravljov. Gre za Ukrajinca, ki je osumljen, da je septembra 2022 s pajdaši izvedel sabotažo stoletja. V Baltskem morju je takrat majhna skupina ukrajinskih civilistov in profesionalnih potapljačev z najeto jadrnico Andromeda namestila eksplozive in poškodovala plinovoda Severni tok 1 in 2. Osumljenca so, kot smo že poročali, odkrili v Pulju in ga na podlagi evropskega naloga za prijetje aretirali zaradi suma, da je kot izurjen potapljač sodeloval pri uničenju rusko-nemškega plinovoda. Zdaj pa v javnost prihajajo nove razsežnosti vse bolj bizarne zgodbe.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Volodimir Žuravljov Bobo Pixsell

Volodimir Žuravljov Bobo Pixsell

Volodimir Žuravljov Bobo Pixsell





Ukrajinskega državljana so v sredo zjutraj prijeli na filmskem setu v Istri, kjer je kot producent delal na snemanju fiktivnega političnega trilerja "Kačji otok" v režiji hollywoodskega režiserja Douga, poročanje nemškega portala LTO povzema Net.hr. Zgodba filma spremlja tajno ekipo ukrajinskih potapljačev na nevarni podvodni misiji na dnu morja, ki jo je navdihnila prav akcija, za katero je osumljen Žuravljov.

Spomnimo sicer, da gre le še za eno bizarno podrobnost v celotni preiskavi, ki je vmes že razkrila tudi, da naj bi imela pri izvedbi sabotaže pomembno vlogo tudi nekdanja manekenka Freya, ki je nekoč krasila naslovnice erotičnih revij, ekipa pa naj bi misijo izvedla pod pretvezo snemanja pornografskega filma. Nemško zvezno tožilstvo Žuravljova obtožuje sodelovanja pri razstrelitvi plinovoda, protiustavne sabotaže in uničenja ključne energetske infrastrukture. Bil naj bi namreč del šestčlanske ekipe, ki je v začetku septembra 2022 iz nemškega pristanišča Rostock izplula na najeti jadrnici "Andromeda".

Volodimir Žuravljov FOTO: Bobo Pixsell