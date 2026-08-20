Ukrajinca, ki je razstrelil Severni tok, aretirali na setu filma o sabotaži

Volodimir Z., kot je bil znan pred tem, je zdaj razkrit kot Volodimir Žuravljov. Gre za Ukrajinca, ki je osumljen, da je septembra 2022 s pajdaši izvedel sabotažo stoletja. V Baltskem morju je takrat majhna skupina ukrajinskih civilistov in profesionalnih potapljačev z najeto jadrnico Andromeda namestila eksplozive in poškodovala plinovoda Severni tok 1 in 2.
Osumljenca so, kot smo že poročali, odkrili v Pulju in ga na podlagi evropskega naloga za prijetje aretirali zaradi suma, da je kot izurjen potapljač sodeloval pri uničenju rusko-nemškega plinovoda. Zdaj pa v javnost prihajajo nove razsežnosti vse bolj bizarne zgodbe.
Ukrajinskega državljana so v sredo zjutraj prijeli na filmskem setu v Istri, kjer je kot producent delal na snemanju fiktivnega političnega trilerja "Kačji otok" v režiji hollywoodskega režiserja Douga, poročanje nemškega portala LTO povzema Net.hr.
Zgodba filma spremlja tajno ekipo ukrajinskih potapljačev na nevarni podvodni misiji na dnu morja, ki jo je navdihnila prav akcija, za katero je osumljen Žuravljov.
Spomnimo sicer, da gre le še za eno bizarno podrobnost v celotni preiskavi, ki je vmes že razkrila tudi, da naj bi imela pri izvedbi sabotaže pomembno vlogo tudi nekdanja manekenka Freya, ki je nekoč krasila naslovnice erotičnih revij, ekipa pa naj bi misijo izvedla pod pretvezo snemanja pornografskega filma.
Nemško zvezno tožilstvo Žuravljova obtožuje sodelovanja pri razstrelitvi plinovoda, protiustavne sabotaže in uničenja ključne energetske infrastrukture. Bil naj bi namreč del šestčlanske ekipe, ki je v začetku septembra 2022 iz nemškega pristanišča Rostock izplula na najeti jadrnici "Andromeda".
Plovilo naj bi najeli s ponarejenimi dokumenti, dosegli danski otok Bornholm, nato pa so se potapljači spustili do globine približno 80 metrov in namestili eksplozivne naprave. Detonacije 26. septembra 2022 so povzročile ogromno škodo na plinovodih Severni tok 1 in Severni tok 2.
Ukrajinca so nemške oblasti skušale prijeti že na Poljskem leta 2024, a je takrat pobegnil v Ukrajino. Jeseni 2025 se je ponovno pojavil na Poljskem, kjer ga je policija pridržala, vendar pa je poljsko sodišče zavrnilo izročitev Nemčiji z utemeljitvijo, da je uničenje ruske energetske infrastrukture legitimen vojaški cilj v vojnih razmerah. Aretacija na Hrvaškem je bila tako tretji poskus njegovega prijetja.
Po končanem formalnem postopku na sodišču v Pulju naj bi Žuravljova zdaj izročili Nemčiji in ga privedli pred preiskovalnega sodnika zveznega sodišča. Čeprav je osumljenec v prejšnjih izjavah zanikal kakršno koli povezavo z uničenjem plinovodov, nemško tožilstvo meni, da zbrani dokazi jasno kažejo na njegovo neposredno vlogo pri sabotaži.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.