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Ukrajina

Ukrajinca, ki je razstrelil Severni tok, aretirali na setu filma o sabotaži

Pulj, 20. 08. 2026 15.05 pred 1 uro 2 min branja 11

Avtor:
M.P.
Volodimir Žuravljov in Severni tok

Scenarij iz kakšnega vohunskega filma, ki pa se piše v resničnem življenju. Ukrajinca, ki je osumljen, da je po začetku vojne v Ukrajini s pajdaši razstrelil plinovod Severni tok, so odkrili pri naših južnih sosedih. Zdaj pa je v javnost prišla informacija, da so osumljenca aretirali prav na snemanju fiktivnega političnega trilerja "Kačji otok". Najbolj ironično pa je, da zgodba filma govori o tajni ekipi ukrajinskih potapljačev na nevarni podvodni misiji na dnu morja.

Volodimir Z., kot je bil znan pred tem, je zdaj razkrit kot Volodimir Žuravljov. Gre za Ukrajinca, ki je osumljen, da je septembra 2022 s pajdaši izvedel sabotažo stoletja. V Baltskem morju je takrat majhna skupina ukrajinskih civilistov in profesionalnih potapljačev z najeto jadrnico Andromeda namestila eksplozive in poškodovala plinovoda Severni tok 1 in 2.

Osumljenca so, kot smo že poročali, odkrili v Pulju in ga na podlagi evropskega naloga za prijetje aretirali zaradi suma, da je kot izurjen potapljač sodeloval pri uničenju rusko-nemškega plinovoda. Zdaj pa v javnost prihajajo nove razsežnosti vse bolj bizarne zgodbe.

Ukrajinskega državljana so v sredo zjutraj prijeli na filmskem setu v Istri, kjer je kot producent delal na snemanju fiktivnega političnega trilerja "Kačji otok" v režiji hollywoodskega režiserja Douga, poročanje nemškega portala LTO povzema Net.hr.

Zgodba filma spremlja tajno ekipo ukrajinskih potapljačev na nevarni podvodni misiji na dnu morja, ki jo je navdihnila prav akcija, za katero je osumljen Žuravljov.

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Spomnimo sicer, da gre le še za eno bizarno podrobnost v celotni preiskavi, ki je vmes že razkrila tudi, da naj bi imela pri izvedbi sabotaže pomembno vlogo tudi nekdanja manekenka Freya, ki je nekoč krasila naslovnice erotičnih revij, ekipa pa naj bi misijo izvedla pod pretvezo snemanja pornografskega filma.

Nemško zvezno tožilstvo Žuravljova obtožuje sodelovanja pri razstrelitvi plinovoda, protiustavne sabotaže in uničenja ključne energetske infrastrukture. Bil naj bi namreč del šestčlanske ekipe, ki je v začetku septembra 2022 iz nemškega pristanišča Rostock izplula na najeti jadrnici "Andromeda".

Volodimir Žuravljov
Volodimir Žuravljov
FOTO: Bobo Pixsell

Plovilo naj bi najeli s ponarejenimi dokumenti, dosegli danski otok Bornholm, nato pa so se potapljači spustili do globine približno 80 metrov in namestili eksplozivne naprave. Detonacije 26. septembra 2022 so povzročile ogromno škodo na plinovodih Severni tok 1 in Severni tok 2.

Ukrajinca so nemške oblasti skušale prijeti že na Poljskem leta 2024, a je takrat pobegnil v Ukrajino. Jeseni 2025 se je ponovno pojavil na Poljskem, kjer ga je policija pridržala, vendar pa je poljsko sodišče zavrnilo izročitev Nemčiji z utemeljitvijo, da je uničenje ruske energetske infrastrukture legitimen vojaški cilj v vojnih razmerah. Aretacija na Hrvaškem je bila tako tretji poskus njegovega prijetja.

Po končanem formalnem postopku na sodišču v Pulju naj bi Žuravljova zdaj izročili Nemčiji in ga privedli pred preiskovalnega sodnika zveznega sodišča. Čeprav je osumljenec v prejšnjih izjavah zanikal kakršno koli povezavo z uničenjem plinovodov, nemško tožilstvo meni, da zbrani dokazi jasno kažejo na njegovo neposredno vlogo pri sabotaži.

Volodimir Žuravljov hrvaška severni tok ukrajina sabotaža

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KOMENTARJI11

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slavko BabIč
20. 08. 2026 16.49
Saj ni res, pa je! Danke.
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+1
1 0
deny-p
20. 08. 2026 16.24
A pajdaši imajo ime in priimek....???
Odgovori
+3
3 0
GretamUhan
20. 08. 2026 16.38
Imajo, eden je Naredit Oalinovočok. Če bi dosežek dosegli s potopom na dah bi bil to uvertura v nov šport, enakovreden metu kadiva ali športnemu streljanju. Ker so uporabili 'bombo' pa zagotovo gre za teroristično delovanje..
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0 0
300 let do specialista
20. 08. 2026 16.23
"Slava" mu kaj...e to je oseba, ki poleg bruseljske mafije, kikličarjev, ki se jim meša od podkupnin, povzroča BITURBO inflacijo! Samo za po...
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+3
3 0
Dr Dre
20. 08. 2026 16.15
Največja emisija Toogrednega plona METAN v zgodovini, vse zahvala 🇺🇦... 🇩🇪 gospodarstvo je propadlo prav zaradi 🇺🇦💪💪💪.. Slava 🇺🇦 še kar naprej 😅
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+1
3 2
Mio56
20. 08. 2026 16.14
Jst sm zbegan...a ni blo zagotovljeno da so to rusi nardil??? kako zdej ukrajinc??
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+6
7 1
lakala28
20. 08. 2026 16.22
Vsaj eden, ki je preprečil hinavščino okoli sprenevedanja ob embargu.
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-2
0 2
Lark
20. 08. 2026 16.12
OK, bi verjetno še kdo pojasnil, da ni ravno delal na lastno pobudo????
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+4
4 0
konc
20. 08. 2026 16.05
Evropa pa jim v zahvalo pošilja milijarde. Naše milijarde. Nič čudnega, da je naša celina v zatonu.
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+12
12 0
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