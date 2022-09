'Ukrajincem naročili, naj bodo pripravljeni na boj za Rusijo'

Ukrajinci so se nato premaknili nazaj do uničenega kmetijskega poslopja, ki so ga zavzeli le slab teden dni nazaj. Zdaj kopljejo rove in nosijo vreče s peskom, da bi utrdili svoj položaj. Vse govorice o protiofenzivi pri nas pomagajo zavajati Ruse in dosegati pridobitve na vzhodu, se smeji Vasilij, namestnik poveljnika polka. "A tudi tu imamo nekaj uspeha. Z majhnimi koraki nadaljujemo osvobajanje vasi, a je zelo težko – vsaka naša zmaga je prelita s krvjo," dodaja.

Vojaki po širnem polju hodijo v okrilju dreves in se sploh ne zmenijo več za zvok krogel, ki letijo nad njihovimi glavami, niti za zvok eksplozij. Borci so mu povedali, da je ruska opazovalnica oddaljena približno 500 metrov in da so morda v dosegu osebnega orožja.

"Ukrajinci so na položaj poslali samovozno artilerijo in ustrelili proti ruski strani," je zapisal in bralce postavil neposredno na fronto. Strelci so se nato nemudoma umaknili nazaj. In čeprav je napredovanje ukrajinskih sil na jugu zelo počasno, imajo njihove topniške enote polne roke dela, pripoveduje.

Prav na to protiofenzivo čakajo številni Ukrajinci, ki ostajajo na okupiranih ozemljih za rusko fronto. "Evforični smo, ko Ukrajina napade okupirana ozemlja," pravi Iryna , prebivalka Melitopola na jugu. "To pomeni, da Ukrajina ni pozabila na nas. Vsi vemo, da življenje v bližini vojaške infrastrukture in zgradb ni varno, zato se je večina civilistov odselila s teh lokacij," je povedala.

Dlje ko čakajo, težje ljudje na zasedenih ozemljih preživijo. Mnogi so verjeli, da se bo protiofenziva zgodila avgusta. Ko pa se to ni zgodilo, so ljudje začeli bežati proti ozemljem pod ukrajinskim nadzorom in območjem dlje proti zahodu.

Kar nekaj prahu je medtem dvignilo tudi ameriško veleposlaništvo v Moskvi, ki je sporočilo, da obstaja možnost, da Rusija v okviru mobilizacije ne bo upoštevala dvojnih državljanstev in ljudem posledično onemogočila dostop do pomoči veleposlaništva, jim skušala preprečiti odhod iz Rusije ali pa tudi državljane z dvojnim državljanstvom prek spremembe predpisov vključila v vojsko. Veleposlaništvo je opozorilo, da so komercialni leti zelo omejeni, in vsem, ki želijo Rusijo zapustiti, svetovalo, naj to storijo čim prej.

Prebivalci po besedah novinarja poročajo, da tudi tihi upor proti ruski okupaciji postaja nevaren. Septembra so bile številne družine prisiljene svoje otroke poslati v šole pod rusko upravo, čeprav so bili njihovi otroci izpostavljeni propagandi Kremlja. "Če svojega otroka ne pošljete v šolo, je to za vas lakmusov papir – pomeni, da imate proukrajinska stališča," pojasnjuje Kumokova. "Poznam starše, ki so morali svojemu sedemletnemu otroku zapovedati, naj o stvareh, o katerih se doma pogovarjajo, ne govori z nikomer v šoli. V nasprotnem primeru bi otroka lahko vzeli. To je bilo res grozno."

Pojasnil je, da so doslej aretacije temeljile na seznamu imen, ki ga je imela ruska vojska. Toda zdaj lahko aretirajo kar vsakogar in ga vržejo v klet na zaslišanje.

Referendumi domačim prebivalcem prinašajo novo grožnjo – mobilizacijo. Veliko moških bi lahko vpoklicali v boj za rusko vojsko. Ruski vojaki v nekaterih vaseh že hodijo od hiše do hiše in si zapisujejo imena moških prebivalcev, pravijo tamkajšnji prebivalci. Trdijo, da so jim vojaki sporočili, naj bodo po referendumu pripravljeni na vpoklic.

Moški, stari 18–35 let, menda ne smejo več zapustiti zasedenih ozemelj. Iryna je z možem in otrokoma odšla 23. septembra, na prvi dan t. i. referenduma. Sicer so želeli ostati, da bi pazili na njeno paralizirano 92-letno babico. "Toda ko je Putin napovedal vpoklic in smo že vedeli za referendum, je bilo jasno, da bo prišlo do množične mobilizacije in da bodo moški pridržani kar na ulici ne glede na njihovo starost," pravi. "Brez plina in elektrike bi lahko preživeli, za to bi našli rešitve. Za to pa ne. To je bila naša meja," pravi Iryna.

Ruski vpoklic bo za ukrajinsko protiofenzivo predstavljal več izzivov. Ukrajinski vojaki so prepričani, da bo eskalirala vojno in da bo umrlo več ljudi. "Sovražnika ne smemo podcenjevati," pravi poveljnik strelcev. "Na novo rekrutirani ruski vojaki bodo imeli puške in granate, zato bodo predstavljali grožnjo, ki jo bomo morali odpraviti," je sklenil.

Rusija mobiliziranim ne bo več izdajala mednarodnih potnih listov

Rusija ne bo več izdajala mednarodnih potnih listov državljanom, ki bodo v okviru mobilizacije vpoklicani v vojsko, so oblasti v Moskvi danes sporočile na vladnem informacijskem portalu, medtem ko je več deset tisoč ljudi v begu pred mobilizacijo že pobegnilo v tujino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Če je bil državljan že vpoklican na služenje vojaškega roka ali je prejel poziv za mobilizacijo ali vpoklic, bo vloga za mednarodni potni list zavrnjena," navaja sporočilo na informacijskem portalu.

Rusi za potovanje v večino tujih držav potrebujejo mednarodni potni list, v Armenijo, Belorusijo, Kazahstan in Kirgizijo pa lahko gredo zgolj z notranjim potnim listom, ki je enakovreden osebni izkaznici.

Omejitve pri izdajanju potnih listov so v Moskvi napovedali, ker se številni Rusi bojijo zaprtja meja in bežijo iz države sredi kampanje za mobilizacijo rezervistov, s katero naj bi okrepili svoje sile v Ukrajini, navaja AFP.

Odkar se je prejšnji teden začela mobilizacija, ki jo sicer opisujejo kot "delno", je že več deset tisoč Rusov odšlo v sosednje in bližnje države, zlasti v Gruzijo, Kazahstan in Mongolijo.

Izseljevanje je tako obsežno, da so ruske varnostne službe v torek na meji z Gruzijo vzpostavile "mobilni" urad za mobilizacijo, da bi prestregle tiste, ki bi morda poskušali pobegniti pred vojsko, poroča AFP.

Predsednik Vladimir Putin je sicer zagotovil, da bodo v vojsko mobilizirani le tisti z vojaškimi izkušnjami, vendar je naključna ali namerna mobilizacija starejših, bolnih in študentov, ki naj bi bili izvzeti, sprožila ogorčenje, saj nekateri sumijo, da oblasti nameravajo mobilizirati veliko več ljudi, kot je bilo napovedano.