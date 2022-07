Ukrajinci na Kačjem otoku izobesili zastavo, sledilo rusko bombardiranje

Rusija je otok zasedla kmalu po začetku vojne, vendar se je pred približno tednom dni umaknila zaradi večkratnih ukrajinskih napadov. Ob umiku so v Moskvi navedli, da gre za "gesto dobre volje" , ki da bo Ukrajini omogočila izvoz žita in kmetijskih pridelkov.

Ukrajinske enote so po navedbah obrambnih predstavnikov davi ponovno izobesile zastavo države nad Kačjim otokom. Zastavo z napisom "Zapomni si, ruska vojaška ladja, otok pripada Ukrajini!!!" naj bi tudi podpisal guverner Odese Maksim Marčenko .

Tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass sporočil, da je do ruskega napada prišlo, ko so se ukrajinske enote z motornim čolnom izkrcale na otoku in se fotografirale z zastavo. Zatrdil je, da je življenje izgubilo več ukrajinskih vojakov.