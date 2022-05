Ukrajinci: Ruske sile želijo zavzeti Azovstal do dneva zmage

Ruski predsednik je v Mariupolu že razglasil zmago in svojim silam ukazal, naj zaprejo industrijsko območje okoli jeklarne Azovstal v Mariupolu, ki je bilo med hladno vojno zasnovano kot jedrski bunker in ima mrežo predorov globoko pod zemljo. A ukrajinske sile trdijo, da se ruski napadi na jeklarno nadaljujejo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v večernem nagovoru dejal, da Rusi še naprej obstreljujejo Azovstal in poskušajo prevzeti nadzor nad jeklarno. Tam naj bi se še vedno zadrževalo približno 200 civilistov, od tega 20 otrok.

"Samo predstavljajte si ta pekel. In tam so otroci! Več kot dva meseca nenehnega obstreljevanja, bombardiranja, nenehne smrti v bližini," je dejal.

Bataljon Azov je objavil posnetke z dronom, ki prikazujejo eksplozije v jeklarni, vendar datuma posnetka ni mogoče preveriti, poroča BBC. V četrtek je poveljnik bataljona Sviatoslav Palamar dejal, da ukrajinski borci bijejo "težke bitke" z ruskimi vojaki, ki so uspeli vstopiti v del kompleksa.

Toda Kremelj je zanikal, da so njihove sile poskušale vdreti v jeklarno. V nedeljo so sicer iz nje evakuirali prvo skupino civilistov. Ukrajinske oblasti na drugi strani trdijo, da si Rusija do dneva zmage, 9. maja, želi zavzeti oblegano jeklarno. Takrat bodo namreč obeležili 77. obletnico zmage Sovjetske zveze nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. "Najlepše darilo vladarju je glava njegovega nasprotnika. Jasno vidim, da si prizadevajo osvojiti Azovstal in Putinu zagotoviti zmago, vendar bomo videli, ali jim bo to do 9. maja dejansko uspelo," je dejal svetovalec Zelenskega Oleksij Arestovič.

Hkrati je ukrajinska vojska opozorila na možnost ruskega desanta na obali Črnega morja v bližini Odese. Po izjavi regionalnega vojaškega poveljstva območje vse pogosteje preletavajo ruski izvidniški droni, ruska mornarica pa je še naprej močno prisotna ob delu obale, ki ga nadzoruje Ukrajina.

Prebivalci so bili pozvani, naj se izogibajo plažam in varovanim območjem na obali, naj se vzdržijo potovanj z majhnimi čolni in poročajo o sumljivih dejavnostih.