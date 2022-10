Ukrajinci s Himarsi udarili po Čečenih: 40 mrtvih, Kadirov besen

"Obljubim vam, da jih bomo vsak dan napadli. Zažgali jih bomo in ne bomo se ustavili. Naš teritorij ni Zaporožje, niti Herson. Naše ozemlje so Odesa, Kijev in Harkov. Vse regije in Ukrajina kot celota so naš teritorij – ruski teritorij. Prisežem na Vsemogočnega, v Ukrajini se odvija džihad (sveta vojna, op.a). Ne bomo se ustavili," se je na družbenem omrežju na napad odzval Razman Kadirov.