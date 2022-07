Ukrajinci s Himarsi uničnili ključni most čez Dneper, Rusi zavzeli termoelektrarno

V Kijevu se je znova zaslišal zvok eksplozij. Ruske sile so namreč raketirale predmestje Višgorod, tarča pa je bil po njihovih besedah infrastrukturni objekt. Znova so obstreljevali tudi pokrajine Mikolajev, Harkov in Černigov. Uspeli pa so zavzeti mesto Pokrovsk in tudi tamkajšnjo termoelektrarno Vuhlehirsk, ki velja za eno največjih v Evropi. Ukrajinska vojska medtem nadaljuje s protinapadi v Hersonu, kjer jim je uspelo zadeti tudi strateško pomemben most, ki so ga Rusi uporabljali za oskrbovanje okupiranega mesta. Predsednik Volodimir Zelenski pa je napovedal povečanje izvoza električne energije v EU.

icon-expand Ukrajinska protiofenziva FOTO: AP

Ukrajinci so med protiofenzivo na jugu države močno obstreljevale most Antonivski preko reke Dneper, ki ga ruska vojska uporablja kot del ključne dobavne poti v Herson. To mesto je bilo prvo, ki je po začetku februarske invazije padlo v ruske roke, zdaj pa Ukrajinci tam poskušajo znova prevzeti oblast.

Ukrajinske oborožene sile so objavile posnetek obstreljevanja mostu. Da je bil ta zadet in da so ustavili promet, je potrdil tudi namestnik vodje proruskih regionalnih oblasti Kiril Stremusov. Dodal je, da most ni uničen, temveč je zgolj "utrpel škodo". BBC pa poroča, da so Ukrajinci za napad uporabili rakete dolgega dosega, ki so jim jih priskrbele ZDA, z njimi pa so uspeli most uničiti do te mere, da je Herson zdaj "dobesedno odrezan od ostalih okupiranih območij". Kot pišejo Britanci, je od 800 metrov dolgega mostu ostal le skupek razbitin. Reko Dneper sta sicer prečkali dve ključni poti in zdaj sta uničeni obe. Svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Mihajlo Podoljak je na Twitterju dogajanje pospremil z besedami, da se morajo "okupatorji naučiti preplavati reko Dneper". "Ali pa naj zapustijo Herson, dokler je to še mogoče," je dodal.

Mostovi na tem območju veljajo za strateško zelo pomembne, saj je Dneper velika reka, ki jo je težko prečkati. Cilj ukrajinske vojske naj bi bil ruske enote zopet potisniti za Dneper, pri čemer med drugim poskušajo z ameriškimi raketnimi sistemi Himars prekiniti ruske oskrbovalne poti.

icon-expand Dneper je 2300 km dolga reka, ki teče skozi Rusijo, Belorusijo in Ukrajino. FOTO: AP

Ruske sile pa so uspele zavzeti mesto Pokrovsk in tudi tamkajšnjo termoelektrarno Vuhlehirsk, ki velja za eno največjih v Evropi. Oleksij Arestovič, svetovalec predsednika Zelenskega, je zavzetje termoelektrarne v Donecku na vzhodu države potrdil, vendar dejal, da je to samo "mala taktična prednost" za Rusijo". Iz prestolnice Kijev medtem poročajo, da je padlo po predmestju Višgorod, kjer je bil tarča infrastrukturni objekt. Ponoči so ruske sile obstreljevale tudi Mikolajev, Harkov in pa Černigov, za katerega ukrajinska stran trdi, da so rakete nanj priletele z ozemlja Belorusije. Ukrajina bi v EU izvozila čim več elektrike Med energetsko krizo v Evropi, ki jo je povzročila ruska invazija na Ukrajino, pa namerava Ukrajina povečati izvoz električne energije v EU, je napovedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem je dodal, da bo njegova država postopoma postala eden od garantov evropske energetske varnosti. "Pripravljamo se na povečanje izvoza električne energije potrošnikom v Evropski uniji," je dejal v svojem rednem nagovoru. "Naš izvoz nam ne omogoča le zaslužka v tuji valuti, temveč tudi pomaga našim partnerjem, da se uprejo ruskemu energetskemu pritisku," je glede nedavnega drastičnega zmanjšanja ruske dobave plina v Evropo dodal ukrajinski predsednik. Ukrajina je kljub vojni marca povezala svoje električno omrežje z evropskim sistemom, je zagotovil Zelenski. Država je nato v začetku julija začela izvažati električno energijo v EU prek Romunije. Po oceni Zelenskega bi Ukrajina zaradi domače proizvodnje električne energije postopoma lahko postala "eden od garantov evropske energetske varnosti".