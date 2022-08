Ukrajinci se usposabljajo na slovenskih bojnih oklepnikih

Vozila BVP M80A so bila dolga leta spravljena in konzervirana med tanki in drugimi oklepniki v bližini Pivke, dekonzervacija pa je trajala več tednov. Logistične težave so preprečevale hitrejšo odpravo proti Ukrajini, po vsej verjetnosti zaradi prepovedi Madžarske transporta orožja na vzhod. Viktor Orban se je namreč na veliko veselje Vladimirja Putina odločil, da mora vojaška pomoč Ukrajini prek Avstrije in Poljske.