Ukrajinci udarili po ruskem skladišču orožja na okupiranem jugu

Ukrajinska vojska je res začela protinapad proti ruskim silam v pokrajini Herson, a za zdaj sicer v neznatnem obsegu v primerjavi z napovedmni, da nameravajo po okupiranem jugu države udariti z "vojaško silo, ki jo bo sestavljalo milijon ljudi". So pa vseeno uspeli uničiti skladišče orožja v Novi Kahovki, ob tem pa trdijo tudi, da so ruske sile v napadu izgubile več kot 50 vojakov. Proruske oblasti v mestu pa poročajo tudi o ubitih civilistih in uničenih hišah.

icon-expand Satelitski posnetek uničenja v Novi Kahkovki FOTO: AP

V ponedeljek zvečer je Ukrajina ciljala skladišče orožja v mestu Nova Kahovka ob reki Dnjeper. Po navedbah ukrajinske strani so v napadu uničili vojaško opremo, ruske sile pa naj bi v napadu izgubile več ducat vojakov. Ruska tiskovna agencija RIA Novosti je medtem danes zjutraj poročala o sedmih smrtnih žrtvam napada. Pri tem naj bi bili še štirje pogrešani in več deset ranjenih, pri čemer se je sklicevala na sporočila proruskih oblasti v kraju, ki trdijo, da so izstrelki zadeli zgolj civilne objekte.

Prav tako je prorusko vodstvo sporočilo, da je veliko ljudi pokopanih pod ruševinami, da je bilo v obstreljevanju poškodovanih več sto domov in da naj bi bilo uničenih tudi 35 ton humanitarne pomoči, vključno s hrano za domačine. Kijev je včeraj tamkajšnje civiliste pozval k evakuaciji, saj je napovedal načrte za ponovno osvojitev območij, ki jih trenutno nadzoruje Moskva, zlasti s pomočjo orožja, ki ga dobavljajo zahodne države. Ruski viri trdijo, da je bil tudi v ukrajinskem napadu na Novo Kahovko uporabljen raketni sistem himars, ki so ga Kijevu dobavile ZDA. Obljube o novih dobavah orožja je Ukrajini v ponedeljek med obiskom Kijeva dal nizozemski premier Mark Rutte. Nizozemska je sicer Ukrajini že dobavila orožje v vrednosti skoraj 175 milijonov ameriških dolarjev, vključno s havbicami. Pet kosov težkega orožja je bilo že dobavljenih, še trije pa naj bi dobavljeni v bližnji prihodnosti.

Iz Mikolajeva na jugu so prišla poročila, da je bilo v ruskem obstreljevanju stanovanjskih stabvb ranjenih 12 ljudi, župan Melitopola pa ruskim silam očita, da so v strahu pred ukrajinsko protiofenzivo blokirale izhode iz mesta in tako civiliste uporabljajo kot živi ščit. Ruskim vojakom je medtem uspelo obkoliti Siversk v Donbasu na vzhodu države. Tisoči po ruske potne liste Medtem je namestnica vodje proruske uprave regije Herson Jekaterina Gubareva na Telegramu v ponedeljek zapisala, da naj bi že več kot 10.000 prebivalcev te regije prejelo ruske potne liste. Prvi ruski potni listi pa naj bi v regiji Herson bili izdani pred mesecem dni, poroča ruska tiskovna agencija Tass

Ruski predsednik Vladimir Putin je v ponedeljek izdal odlok, ki odslej omogoča hitrejšo pridobitev ruskega državljanstva za vse prebivalce Ukrajine. Predhodno je ta možnost veljala le za prebivalce obeh separatističnih republik Doneck in Lugansk, ki ju priznava Moskva, ter za regiji Herson in Zaporožje, kjer ruska vojska nadzoruje večje dele ozemlja. Izplutje tovornih blokirajo vojaške ladje in mine Turčija bo v sredo gostila rusko in ukrajinsko delegacijo ter diplomate ZN, ki se bodo pogovarjali o ponovnem zagonu dobave žita prek Črnega morja, so danes sporočile turške oblasti. Po navedbah Ankare v Črnem morju čaka 20 trgovskih ladij, ki bi jih lahko hitro natovorili z ukrajinskim žitom.

icon-expand Ruski vojak ščiti zaloge žita v pristanišču FOTO: AP

"Vojaške delegacije turškega, ruskega in ukrajinskega obrambnega ministrstva ter delegacija Združenih narodov se bodo jutri v Istanbulu pogovarjale o varni odpremi žita, ki čaka v ukrajinskih pristaniščih, na mednarodne trge," je dejal turški obrambni minister Hulusi Akar, ki pa ob tem ni navedel, kdo naj bi sprti strani zastopal. Tiskovni predstavnik ruskega zunanjega ministrstva je nato potrdil srečanje, ob tem pa zatrdil, da ima Moskva seznam zahtev. "Naslednji krog strokovnih posvetovanj je načrtovan za 13. julij v Istanbulu," je po poročanju ruske tiskovne agencije Interfax dejal predstavnik ministrstva Pjotr Iljičev. "Pogoji, ki so po našem mnenju povsem razumljivi, vključujejo možnost nadzora in preiskav ladij, da bi se izognili možnosti tihotapljenja orožja, in zavezo Kijeva, da ne bo izvajal provokacij," je dodal Iljičev.