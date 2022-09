Ukrajinci zavedli Ruse, nato pa osvobodili več kot 40 vasi

Konec prejšnjega tedna so ukrajinske sile na vzhodnem bojišču prevzele več kot 3000 kvadratnih metrov ozemlja, kar je več kot Rusija od začetka aprila. Ukrajinske sile so v okviru obsežne protiofenzive po petih mesecih ponovno osvojile tudi strateško pomembno mesto Izjum na vzhodu države, približno 130 kilometrov od Luganska. Ukrajincem naj bi napredek uspel predvsem zaradi 'prerazporejanja' ruskih enot, ki so ga dosegli s pomočjo napačnih napovedi o naslednjem udaru.

Po informacijah s strani Ukrajine so njihove sile tudi v Harkovu osvobodile več deset vasi. "Sedaj lahko povemo še uradno - osvobodili smo več kot 40 vasi. Situacija na fronti se sicer spreminja zelo hitro in pred nami je še vedno zelo veliko neosvobojenih krajev," je povedal namestnik vodje vojaške uprave regije Harkov Roman Semenuha. Zastavo so sicer dvignili v še več mestih, ki pa še niso popolnoma pod ukrajinskim nadzorom, je tudi dodal. Približevali naj bi se tudi Lisičansku, osvobodili pa tudi mesto Hoptivka - mesto na rusko-ukrajinski meji, poroča AFP.

icon-expand Uničen most proti Izjumu (fotografija je bila posneta aprila). FOTO: AP

A čeprav je bila ukrajinska protiofenziva v zadnjih petih dneh uspešna, tudi mediji poročajo, da je za to zaslužna tudi slabo organizirana in oborožena ruska vojska. Po poročanju CNN je Ukrajincem napredek uspel zaradi 'prerazporejanja' ruskih enot, ki so ga dosegli s pomočjo napačnih napovedi o naslednjem udaru. Ukrajinci in tudi Američani so v zadnjih nekaj tednih glasno razpravljali o protinapadu na jugu, zaradi česar se je na južno fronto prerazporedilo več kot 10.000 ruskih vojakov, a ukrajinske sile so aktivno protiofenzivo začele več sto kilometrov severneje. Rusija na ukrajinske sile na severu ni bila pripravljena. Ameriški uradniki pravijo, da Rusom primanjkuje streliva in da se za oskrbo vse pogosteje obračajo na Severno Korejo, še poroča CNN. Prav tako so Ukrajinci za napad izbrali najranljivejšo točko ruske obrambe, ki jo je nadzorovala milica Luganska, enote ruske garde pa so bile nekoliko bolj oddaljene od frontne linije. Na slabo usposobljenost teh enot je opozoril tudi nekdanji vodja milice Ljudske republike Doneck, zdaj pa kritik ruskih vojaških pomanjkljivosti Igor Strelkov. Napake ruske vojske je izpostavil tudi čečenski voditelj Ramzan Kadirov. "Jasno je, da smo storili nekaj napak," je zapisal v nedeljskem telegramu in dejal, da bo zato stopil v stik z visokimi uradniki na ruskemu ministrstvu za obrambo. Namigoval je tudi, da poveljniki niso bili zbrani, niti dobro usposobljeni. Poraz svojih vojakov je še bolj odkrito komentiral ruski 'vojni bloger', ki je dogodke v Harkovu opisal kot "katastrofo in veliko napako obveščevalnih služb". Zaradi napredovanja Ukrajine je Rusija v nedeljo pozno zvečer začela z napadom večjih elektrarn in druge infrastrukture ob zavzetih regijah. Bombandiranje je zanetilo velik požar v elektrarni na zahodnem obrobju Harkova in ubilo najmanj eno osebo. Drugo največje mesto v regiji je bilo zaradi napadov v noči iz nedelje na ponedeljek brez elektrike.

icon-expand Ob ruskem bombandiranju Harkova je pri eni izmed elektrarn izbruhnil večji požar. FOTO: AP

Vojaški analitiki, ki jih navaja AFP, so mnenja, da bi potrjena osvojitev Izjuma s strani Ukrajine pomenila resen udarec Moskvi, ki pa se medtem zagovarja, da je bil umik ruskih sil načrtovan in da naj bi s prerazporeditvijo sil "Ukrajince zvabili v past", je v komentarju povedal ruski televizijski voditelj Vladimir Solovjev. Med tem Rusija po celi državi zbira prostovoljce za formacije novih bataljonov, da bi oblikovali tretji armadni korpus. Vojna analitičarka Katerina Stepanenko meni, da bi Rusi lahko "morda še vedno poskušali uporabiti enote na jugu, da bi zaustavili protiofenzivo Ukrajincev v Harkov". Dodala pa je tudi, da bi lahko hitenje in slabo usposobljeni vojaki ruski operaciji le še bolj škodovali. Je pa ruska vojska izredno močna pri raketnih in topniških napadih z zraka. Pojavilo se je tudi vprašanje, če se bo Putin zaradi nazadovanja svojih sil odločil za splošno mobilizacijo, ki se ji je do sedaj izogibal.

icon-expand Vojna v Ukrajini, regija Harkov FOTO: AP