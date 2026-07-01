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Ukrajina

Ukrajinec Sergij K. obtožen sabotaže na Severnem toku

Karlsruhe/Dublin, 01. 07. 2026 21.21 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Puščanje plina Severni tok

Nemški tožilci so sporočili, da so vložili obtožnico proti osumljencu v zvezi s sabotažo plinovoda Severni tok leta 2022, ki povezuje Rusijo z Evropo. Po navedbah tožilstva je bil moški obtožen povzročitve eksplozije. To je prva obtožnica proti domnevnemu vpletenemu v eksplozije, ki so močno poškodovale plinovod v Baltskem morju.

Zvezno tožilstvo je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdilo, da je bil moški obtožen zaradi eksplozije, drugih podrobnosti iz obtožnice ni podalo. Odvetniki osumljenca so medtem za AFP potrdili, da je ta obtožen "napadov na civilno energetsko infrastrukturo, povzročitve eksplozije in uničenja objektov".

Po poročanju nemških medijev je osumljenec ukrajinski državljan, ki so ga identificirali kot Sergija K. Bil naj bi vodja skupine, ki je septembra 2022 izvedla operacijo sabotaže na plinovodu Severni tok 1 in 2. Šlo naj bi za istega osumljenca, ki so ga avgusta lani aretirali v Italiji in nato novembra izročili Nemčiji.

Novo uhajanje plina na Severnem toku
Novo uhajanje plina na Severnem toku
FOTO: Švedska obalna straža

Preiskovalci menijo, da je bil osumljence poveljnik jahte, ki so jo uporabili za izvedbo operacije. Sodili mu bodo v Hamburgu, kjer je trenutno v zaporu, še navajajo mediji.

Nemški tožilci so ob njegovi aretaciji dejali, da je uporabil ponarejene osebne dokumente za najem jahte, ki je izplula iz nemškega Rostocka, da bi izvedla napade. Moški je medtem zanikal, da je bil del skupine, obtožene namestitve eksploziva na plinovod, pri čemer je trdil, da je bil v času sabotaže v Ukrajini, kjer je bil do leta 2023 poveljnik v ukrajinski vojski.

Sledi vojaškega eksploziva

Nemška televizija ARD je poročala, da so preiskovalci na jahti našli sledi vojaškega eksploziva in da so v okviru preiskave identificirali sedem osumljencev, od katerih je eden kasneje umrl v boju proti Rusiji.

Napad je v času evropske energetske krize in sedem mesecev po začetku ruske invazije na Ukrajino sprožil številna ugibanja in obtožbe glede odgovornosti. Kijev je za incident okrivil Rusijo, ta je odgovornost večkrat pripisala Zahodu. V sabotaži je bil plinovod tako močno poškodovan, da preko njega ni več bilo mogoče dobavljati zemeljskega plina.

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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ni želel komentirati obtožnice proti domnevnemu osumljencu za sabotažo na Severni tok. Kot je dejal na novinarski konferenci v Dublinu, kjer se je udeležil slovesnosti ob začetku irskega predsedovanja EU, namreč ne pozna vseh podrobnosti.

"Če bomo prejeli več podrobnosti, se bomo zagotovo lahko odzvali," je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa in dodal, da je trenutno še prezgodaj reči karkoli.

severni tok obtožba ukrajinec nemčija

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