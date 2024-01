Ukrajinec v potapljaški obleki poskušal preplavati ledeno mrzli Dnester

Ukrajinski mejni policisti so v četrtek iz reke Dnester v regiji Vinica potegnili moškega, ki je poskušal nelegalno prečkati mejo in pobegniti iz države. Po njihovih navedbah je 35-letni moški iz Harkova skušal priplavati v Moldavijo v potapljaški obleki in s plavutmi na nogah, poroča Ukrajinska pravda.

"Kopalca, ki je hotel plavati do obale sosednje države, je pravočasno odkril mejni policist. Da bi preprečili prekršek in nesrečo, so ga policisti s čolnom potegnili iz vode. Takoj so ga odpeljali na varno, kjer so mu dali čaj, da se je pogrel," so sporočili.