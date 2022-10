Ukrajinska jedrska elektrarna brez zunanje energije

Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi je dejal, da so opazovalci agencije v jedrski elektrarni Zaporožje poročali o prekinitvi in povedali, da opremo za jedrsko varnost in varnost v delovanju ohranjajo rezervni dizelski generatorji. "Ta ponavljajoča se izguba električne energije izven lokacije je zelo zaskrbljujoča in poudarja nujno potrebo po jedrski varnosti in zaščitnem območju okoli lokacije," je tvitnil Grossi.

Sicer pa so se ruski napadi v regiji Zaporožje in istoimenskem mestu nadaljevali tudi v sredo. Eksplozije so poškodovale stanovanjske stavbe, je povedal sekretar občinskega sveta Anatolij Kurtev. Poročil o žrtvah ni, čeprav je Kurtev domačine opozoril na možnost nadaljnjega napada.