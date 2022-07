Ukrajinska policija delila trenutek, ko so rakete uničile šolo v Donecku

V nedeljo zgodaj zjutraj, je šolo v mestu Bahmut v Donecku zadelo več raket. V napadu je bil stavba skoraj popolnoma uničena, na srečo pa v tem času v njej ni bilo nikogar, je po poročanju Euronewsa sporočila ukrajinska policija. Ukrajina trdi, da za raketiranjem znova tiči Rusija.

V noči s 24. na 25. julij so ruske sile napadle več civilnih ciljev v Čugujevu, poročajo tuji mediji. Pod ruševinami ene od zgradb so ostali ujeti civilisti, nekaj so jih že uspeli rešiti nepoškodovane. Pristojne službe medtem nadaljujejo delo na kraju dogodka. Županja je dejala, da je njeno mesto v zgodnjih ponedeljkovih urah zadelo 12 raket, ne ve pa, ali je v napadu kdo umrl.

"Vsa ta leta so si naši prebivalci ustvarjali in gradili udobno življenje," je dejala. "Zdaj pa naš sovražnik vse to uničuje, ubija otroke, miroljubne prebivalce. Vse to je zelo težko opisati," je dodala.