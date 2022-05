Ukrajinska skupina Antytila z Edom Sheeranom sodelovala iz vojnega območja

Ukrajinska skupina Antytila se je pridružila Edu Sheeranu, s katerim so skupaj izdali pesem in videospot, ki sta delno nastajala v času vojne z Rusijo. Antytila je ena najbolj znanih ukrajinskih skupin, ki je prenehala s svojim ustvarjanjem, da se je pridružila vojakom v vojni z Rusijo, ki branijo svojo domovino. Sredstva, ki jih bodo zaslužili z izdajo pesmi, bodo namenili za pomoč Ukrajincem.

Ed Sheeran in ukrajinska glasbena skupina Antytila so ponovno združili moči. Ukrajinci so se pred časom želeli iz prvih vojnih vrst v Ukrajini pridružiti Sheeranovemu dobrodelnemu koncertu, ki ga je organiziral za pomoč Ukrajini po ruski invaziji, sedaj pa so skupaj posneli še pesem, ki je nastajala na prvi bojni črti.

"Ed čuti bolečino, sočutje in simpatijo do ukrajinskega ljudstva," je za BBC povedal pevec skupine Taras Topolya. Dodal je, da je besedilo pesmi nastalo med tem, ko je kot zdravstveni delavec pomagal na prvi bojni črti v mestu Borodjanka, ki so ga okupirali Rusi in za seboj pustili razdejanje. Območje so ponovno usvojili Ukrajinci. Skupina je posnela tudi del videospota, ki prikazuje vojno stanje v mestu Harkov. "Ustavili smo se sredi ceste in peli sredi ničesar," je še dejal Topolya. Antytila je dobila pozornost mednarodne skupnosti, ko je objavila videoposnetek, v katerem so izrazili željo po nastopu na dobrodelnem koncertu v Birminghamu, prenašali pa bi ga kar iz Ukrajine. Organizatorji koncerta, med katerimi je bil tudi Sheeran, so jih takrat zaradi povezave z vojsko zavrnili, kot je razkril pevec skupine, pa jih je Sheeranova ekipa kontaktirala in predlagala sodelovanje.

"Z videospotom smo že dvignili zavest o tem, kaj se dogaja v Ukrajini, ta proces pa se nadaljuje. Veseli me, da tako znan pevec podpira Ukrajince," je povedal Topolya in dodal: "Ed Sheeran, njegova ekipa in drugi razumejo, da potrebujemo pomoč in podporo, da bi zmagali in preživeli. Zelo sem hvaležen za to."