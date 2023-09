Ukrajinska vojska napredovala na vzhodu

"V zadnjih sedmih dneh napredujemo," je dejal Volodimir Zelenski . Pri tem gre tako za napredke na jugu Ukrajine v Zaporožju kot na vzhodu okoli mesta Bahmut. Drugod pa naj bi ukrajinskim silam uspelo obdržati položaje, je dodal. Najhujši spopadi potekajo okrog prve linije ruske obrambe pri vaseh Rabotine in Verobove ter nekaj deset kilometrov vzhodno ob stičišču regij Zaporožje in Doneck.

Zelenski je ob tem potrdil, da so ruske sile obstreljevale mednarodne pripadnike reševalne organizacije Road To Relief. Pri tem sta umrla Kanadčan in Španka, državljana Švedske in Nemčije pa sta bila ranjena. V rednem dnevnem nagovoru se je še zahvalil vsem gasilcem, reševalcem, policistom in prostovoljcem, ki so po zadnjih ruskih zračnih napadih pomagali pri reševanju ljudi iz ruševin.

Ukrajinskim vojakom je medtem uspelo na frontni liniji pri Avdijivki, severno od mesta Doneck, osvoboditi del kraja Opitne, je v nedeljo sporočil vodja vojaške uprave Avdijivke Vitalij Barabaš. Navedb sicer ni bilo možno neodvisno preveriti. Tudi ruski dopisniki potrjujejo umik ruskih čet iz vasi, ki da je povsem porušena, a dodajajo, da ukrajinske enote vanjo še niso vstopile.

Opitne se nahaja na južnem obronku skoraj obkoljenega ukrajinskega mesta Avdijivka. Ker se je ruska vojska osredotočila na operacije severno od mesta, so ukrajinski vojaki zagrabili priložnost in napadli na jugu, je pojasnil Barabaš.

Na območju okoli frontne linije pri Avdijivki potekajo bolj siloviti spopadi od začetka ruske invazije pred 18 meseci. V Avdijivki so ukrajinski vojaki vzpostavili močan obrambni položaj, ki ga Rusi poskušajo zavzeti že od začetka vojne, da bi zmanjšali pritisk na Doneck.