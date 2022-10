Ukrajinska vojska Rusom odvzela več vasi v regiji Herson

Ukrajinska vojska je v zadnjih dneh med napredovanjem na jugu in na vzhodu države osvobodila več krajev, ki so jih zasedali ruski okupatorji, je sporočil predsednik Volodimir Zelenski. Med njimi je tudi Davidov Brod, ena ključnih vasi v regiji Herson. "Naši vojaki se ne ustavijo. Samo vprašanje časa je, preden bodo okupatorja izgnali z našega ozemlja," je še dejal.

Ukrajinsko obrambno ministrstvo je na družbenih omrežjih objavilo video posnetek, na katerem njihovi vojaki dvigujejo ukrajinsko zastavo nad Davidovim Brodom, eno ključnih vasi v Hersonu. "Nad vasjo Davidov Brod ponovno plapola ukrajinska zastava!" so zapisali. Prebivalci pa so posneli ukrajinske vojake, ki so hodili skozi vas.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem v torek zvečer v nagovoru na družbenih omrežjih sporočil, da je ukrajinska vojska v zadnjih dneh med napredovanjem na jugu in na vzhodu države osvobodila več krajev, ki so jih zasedali ruski okupatorji. Dejal je, da njihove sile hitro napredujejo in so vzpostavile nadzor nad več kraji v regijah Herson, Harkov, Lugansk in Doneck. Po njegovih besedah so samo v hersonski regiji na jugu v zadnjih urah zavzeli osem krajev. "Osvobojene so vasi Ljubimivka, Kreščenivka, Zolota Balka, Biljaivka, Ukrainka, Velika Oleksandrivka in Mala Oleksandrivka, a to še zdaleč ni celoten seznam. Naši vojaki se ne ustavijo. Samo vprašanje časa je, preden bodo okupatorja izgnali z našega ozemlja," je še dejal.

icon-expand Volodimir Zelenski pravi, da se njihovi vojaki ne ustavijo. FOTO: AP

Mediji so v torek poročali, da so ukrajinske sile prebile rusko obrambno linijo na jugu države in dosegle največji preboj na jugu države od začetka vojne, nadaljevale so tudi protiofenzivo na vzhodu. Že v soboto pa so ukrajinske sile ponovno zavzele strateško pomembno mesto Liman v regiji Doneck.

Do ruskih porazov sicer prihaja po tem, ko je predsednik Vladimir Putin podpisal uredbe o priključitvi štirih ukrajinskih regij, medtem ko je v vseh štirih divjala vojna. Ta priključitev pa nima nobene legitimnosti po mednarodnem pravu, Zelenski jo je razglasil za neveljavno. Tudi ameriški predsednik Joe Biden in podpredsednica Kamala Harris sta v torkovem telefonskem pogovoru Zelenskemu zagotovila, da ZDA ne bodo nikoli priznale ruske priključitve ukrajinskega ozemlja, je sporočila Bela hiša. Ob tem se je Biden zavezal k dodatni vojaški pomoči Ukrajini.