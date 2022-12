Ukrajinska vojska s slovenskimi tanki M-55S sestavila novo brigado

Ukrajinske kopenske sile imajo od sredine novembra 47. ločeno jurišno brigado. Aprila letos sta jo kot bataljon oblikovala Valerij Markus in Ivan Šalamaha. 28. junija je poveljstvo ukrajinske vojske odločilo, da se enota razširi na velikost polka, s čimer je dobila tanke in topništvo. Oktobra pa je padla odločitev, da se bo polk spet razširil, tokrat v brigado. Večina borcev, ki jo sestavljajo, je prostovoljcev, ki so opravili vojaško usposabljanje in pozneje podpisali pogodbo.

Posadke, ki naj bi bile zdaj usposobljene za vojskovanje, so opremili predvsem z orožjem, ki so ga prejeli od držav Nata. S fotografije, ki jo je pred kratkim objavil Markus, pa je razvidno, da je brigada sestavljena iz slovenskih tankov M-55S, ki smo jih poslali v Ukrajino. Na fotografiji je namreč on, v ozadju pa so vidni naši tanki.