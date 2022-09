'Ukrajinska zmaga na vzhodu države je balzam za dušo'

"Molili smo, da bi nas osvobodili brez boja, brez prelite krvi. In to se je tudi zgodilo," so besede prebivalcev Izjuma, ki ga je Ukrajina osvobodila po šestih mesecih ruske okupacije. Da je njihova zmaga na območju balzam za dušo, pravijo. A oddaljeni zvoki obstreljevanja ostajajo kot opomini, da je nevarnost blizu ter da vojna še ni dobljena. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v torkovem nagovoru sporočil, da so ukrajinske sile od začetka meseca osvobodile že okoli 8000 kvadratnih metrov ozemlja. Na nekaterih osvobojenih predelih pa da so že začeli izpolnjevati svoje družbene obveznosti do ljudi, kot je npr. izplačevanje pokojnine. Združene države medtem trdijo, da je Rusija za vmešavanje v tujo politiko porabila več sto milijonov evrov.

Na osvobojenih ukrajinskih ozemljih ostajajo uničena ruska vozila, ki jih krasi črka Z. Porušeni mostovi so prekriti z znaki, ki opozarjajo na mine. Uničene so tudi stavbe. To je zapuščina, ki je ostala po umiku ruske vojske z okupiranih območij. CNN je postala prva mednarodna televizijska ekipa, ki je po njegovi osvoboditvi vstopila v mesto Izjum. Naletela je na mesto, ki se po šestmesečni okupaciji prebuja v novo resničnost. V tem pomembnem strateškem mestu še vedno potekajo dela, s katerimi skušajo zagotoviti popolno varnost mestnega jedra. Prizadevajo si obnoviti mesto in tudi druga ponovno zavzeta območja. Ob tem skušajo ujeti še nekaj tistih ruskih vojakov, ki se še vedno skrivajo, prav tako pa tudi vse, ki so v času okupacije sodelovali z njimi. V mestu medtem ostaja tudi popoln informacijski mrk, prekinjena sta namreč tako telefonski kot podatkovni signal; posledica ruske taktike na okupiranih ozemljih.

Kot je za televizijo povedal ukrajinski vojaški vir, je osvoboditev Izjuma pomenila pomembno strateško izgubo za rusko vojsko. Ta ga je namreč uporabljala kot ključno bazo in oskrbovalno pot za svoje sile v vzhodni Ukrajini. Domačini so medtem po poročanju medija olajšani, da je mesto ponovno v rokah Ukrajine. Ulice sicer povečini ostajajo prazne, vendar pa sem ter tja na plano vseeno pokuka kakšen posameznik. Ti pomahajo vojaškim vozilom in se rokujejo z ukrajinskimi vojaki. Vendar pa je v mestu še vedno občutiti strah pred Rusi, piše CNN. Prebivalci namreč ne želijo spregovoriti o tem, kaj se je dogajalo v šestih mesecih ruske okupacije. A nekateri so nekoliko pogumnejši. Pravijo, da slavijo ukrajinsko zmago na območju, ki da je "balzam za dušo", ter da so ruski vojaki po vstopu v mesto v začetku marca hitro ugotovili, da je utemeljitev ruskega predsednika Vladimirja Putina za invazijo – denacifikacija Ukrajine – v resnici le laž. "Molili smo, da bi nas osvobodili brez boja, brez prelite krvi. In to se je tudi zgodilo." Vendar pa so oddaljeni zvoki obstreljevanja neprestani opomini, da je nevarnost blizu ter da vojna še ni dobljena. 'Ukrajina izpolnjuje svoje družbene obveznosti do ljudi' Napadena država je tako na vzhodu kot tudi jugu, kjer sta potekali vzporedni ofenzivi, skupaj osvobodila okoli 6000 kvadratnih kilometrov ozemlja, je v ponedeljek sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Medtem pa Rusija trdi, da gre pri njihovem umiku iz regije pravzaprav za taktično potezo, saj da želijo svoja sredstva osredotočiti na območje Donbasa. A za seboj so pustili tudi opremo, ki jo sedaj z veseljem prevzemajo Ukrajinci. Prav tako pa so v bitki zajeli večje število ruskih vojnih ujetnikov.

Volodimir Zelenski

Zelenski je dejal, da so ukrajinske sile v tem mesecu osvobodile že okoli 8000 kvadratnih kilometrov ozemlja. Na približno polovici ponovno zavzetega območja še vedno izvajajo "stabilizacijske" ukrepe. "Odkrivamo ostanke okupatorjev in diverzantskih skupin, zadržujemo kolaborante in vzpostavljamo popolno varnost. Zelo pomembno je, da skupaj z našimi vojaki in našo zastavo na deokupirano ozemlje pride tudi običajno normalno življenje," je dejal v svojem torkovem nagovoru. Že v ponedeljek je povedal, da je večina osvobojenega ozemlja, ki so ga ukrajinske sile ponovno zavzele od začetka septembra, lociranega na severovzhodu in jugu države. V torek pa je obljubil, da bo nemudoma nadaljeval izplačevanje pokojnin vsem Ukrajincem, ki živijo na nedavno osvojenih območjih. "V Balakliji, v Harkovu, so na primer že začeli izplačevati pokojnine za zadnjih pet mesecev, ko jih zaradi okupacije nismo mogli izplačevati," je dejal in dodal, da "Ukrajina vedno izpolnjuje svoje družbene obveznosti do ljudi". ZDA: Za vmešavanje v tujo politiko je Rusija prikrito porabila več sto milijonov Rusija je v zadnjih letih prikrito porabila več kot 300 milijonov evrov, da bi vplivala na politike in druge uradnike v več kot dveh ducatih držav, tudi v evropskih državah, poroča BBC. Vendar pa ameriški obveščevalci ocenjujejo, da so to le najmanjše možne vrednosti na ta način vloženega denarja. Prepričani so namreč, da so številke še večje, saj da je Rusija najverjetneje prikrito nakazala še več sredstev, a da tega še niso odkrili. Ameriško zunanje ministrstvo sicer navaja, da je na ta način želela zagotoviti podporo politikam in strankam, ki so naklonjene Moskvi, ciljala pa je tudi na volitve v Albaniji, BiH in Črni gori. Prav tako pa tudi na politike v Ukrajini. Med drugim naj bi ustvarjali lažne organizacije za usmerjanje denarja k Rusiji pomembnim ciljem ali politikom.

Putin je za manipuliranje demokracije od znotraj zapravljal ogromne zneske, BBC navaja besede ameriškega uradnika. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Ned Price pa je prikrito financiranje Rusije označil za "napad na suverenost". Ameriški diplomati so bili zadolženi za pogovore z vladami nekaterih držav, ki naj bi bile tarča Kremlja. Čeprav niso prejeli nobene informacije o politikih ali strankah, ki bi zaradi ruskega financiranja prejele posebne koristi, pa so pridobili nekatere druge zaupne podatke. Sicer imajo dolgo zgodovino političnega vmešavanja tudi ZDA, ki so tako odgovorne za strmoglavljenje ali spodkopavanje nekaterih tujih vlad, dodaja medij. Na srečanju Šija in Putina tudi o vojni v Ukrajini Kitajski voditelj Ši Jinping in ruski predsednik bosta na srečanju konec tedna razpravljala o vojni v Ukrajini ter drugih "mednarodnih in regionalnih temah", so sporočili iz Kremlja. Oba voditelja se bosta srečala na vrhu v Uzbekistanu, ki naj bi pokazal "alternativo" Zahodu, so sporočili iz Kremlja. To bo sicer za kitajskega voditelja prvo potovanje v tujino po začetku pandemije covida-19. Svoje tridnevno potovanje začenja v Kazahstanu, nato pa se bo v četrtek sestal s Putinom.

Ši Jinping