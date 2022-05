Ukrajinske borce iz Azovstala odpeljali v ruski zapor

Ruski vojski se je od ponedeljka predalo že 1730 ukrajinskih vojakov iz jeklarne Azovstal v mestu Mariupolj, od tega je 80 ranjenih, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Po navedbah Moskve je velika večina zajetih vojakov premeščena v nekdanjo zaporniško kolonijo v regiji Doneck.

V zadnjih 24 urah naj bi se Rusiji predalo okoli 770 t. i. zadnjih ukrajinskih branilcev Mariupola. Vse borce, ki so se predali, so prepeljali na območja, ki so pod ruskim nadzorom – ranjeni prejemajo pomoč v bolnišnicah v Novoazovsku in Donecku, ostali pa so v nekdanji zaporniški koloniji v mestu Olenivka v regiji Doneck.

FOTO: AP

Vodja separatistične ljudske republike Doneck Denis Pušilin je v sredo novinarjem v Mariupolu dejal, da je bilo na območju jeklarne okoli 2000 borcev, včeraj pa naj bi jih v Azovstalu ostajala še "malo manj kot polovica". Med ujetniki po njegovih besedah ni poveljnikov bataljona Azov, ukrajinske skrajne desne nacionalistične vojaške skupine, ki je sicer formalno del ukrajinskih oboroženih sil. V dneh pred tem so z območja tovarne evakuirali na stotine civilistov. Več dni so medtem potekala pogajanja o umiku vojakov, od katerih so bili nekateri hudo ranjeni, prav tako jim je primanjkovalo vode in hrane.

V podzemnih predorih in bunkerjih v jeklarni se še skriva nekaj Ukrajincev. FOTO: AP

Ministrstvo za obrambo v Kijevu je sporočilo, da "upa na postopek izmenjave za čimprejšnjo repatriacijo teh ukrajinskih junakov", poroča BBC. Njihova usoda ostaja nejasna, tiskovni predstavnik Kremlja Dimitrij Peskov pa ni hotel povedati, ali jih Rusija obravnava kot zločince ali kot vojne ujetnike.

Ukrajinsko obrambno ministrstvo se je zavezalo, da bo storilo "vse potrebno" za reševanje tistih, ki so še vedno ujeti v številnih predorih in bunkerjih v jeklarni, a je hkrati priznalo, da so njihove vojaške možnosti na tem območju izčrpane. Ukrajinski predsednik pa Volodimir Zelenski je na družbenih omrežjih pojasnil, da so pri evakuaciji poleg ukrajinske vojske in pogajalcev sodelovali tudi predstavniki ZN in Rdečega križa. Je pa opozoril, da se lahko zgodi, da ukrajinski vojaki ne bodo takoj izpuščeni oziroma da bo treba na izmenjavo ujetnikov, na katero računajo v Kijevu, počakati. Mesto Mariupol je bilo obkoljeno kmalu po začetku ruske invazije, ukrajinski branilci pa so se bili med obleganjem primorani skriti v jeklarno Azovstal, medtem ko so ruske enote postopoma prevzele nadzor nad mestom. Rusija nikoli ni tvegala neposrednega napada na tovarno, a je blokirala vse dostopne točke, območje pa je bilo večkrat bombardirano.

Putin naj bi zaradi neuspehov razrešil visoke vojaške poveljnike Ruski predsednik Vladimir Putin naj bi medtem zaradi neuspehov v vojni z Ukrajino razrešil več visokih vojaških poveljnikov. Med njimi naj bi bil Igor Osipov, poveljnik črnomorske flote, ki je aprila izgubila svojo glavno ladjo Moskvo, ugotavlja današnje obveščevalno poročilo britanskega ministrstva za obrambo. Med razrešenimi naj bi bil tudi generalpodpolkovnik Sergej Kisel, poveljnik elitne prve tankovske armade, ki je skušala zavzeti Harkov. Načelnik ruskega generalštaba Valerij Gerasimov bi lahko po britanskih podatkih ostal na položaju, vendar ne uživa več Putinovega zaupanja. V poročilu so Britanci zapisali še, da Kremelj vodi vojaško in varnostno operacijo, ki je polna "prikrivanja in iskanja grešnih kozlov" zaradi neuspehov na bojišču.

Gerasimov (desno) menda ne uživa več zaupanja predsednika Putina (levo). FOTO: AP