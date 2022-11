'Ukrajinske sile na vzhodu države odbile 100 ruskih napadov'

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem rednem nočnem nagovoru dejal, da so ukrajinske sile v zadnjih 24 urah v vzhodni regiji Doneck odbile približno 100 ruskih napadov. "Na območju se odvijajo zelo hudi spopadi, boji potekajo brez prekinitve," je dodal.

Napadi še vedno potekajo tudi na jugu države, tam naj bi v obstreljevanju mesta Bahmut umrlo vsaj šest ljudi. Kot poroča AP, so sicer ruske sile s topovi, droni in raketnimi izstrelki ciljali na vsaj deset naselij v regiji Zaporožje.

Ukrajinsko obrambno ministrstvo trdi, da so od začetka ruske agresije "odstranili" najmanj 83.880 ruskih vojakov. Od tega v zadnjih 24 urah 420, so zapisali. Kot so še dodali, naj bi od februarja uničili tudi več kot 2880 tankov, 278 letal in 261 helikopterjev.