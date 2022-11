Ukrajinske sile napadle Doneck, Rusi na drugi strani krepijo nadzor nad civilisti

Po tem, ko je Volodimir Zelenski dejal, naj se Rusi zaradi napadov na ukrajinsko infrastrukturo pripravijo na odgovor, so ukrajinske sile napadle infrastrukturo v mestu Doneck, ki je trenutno pod rusko okupacijo. Rusi so medtem močno okrepili nadzor nad civilisti v okupiranem Hersonu. Prebivalci sporočajo, da so vojaki zavzeli njihove domove, prav tako naj bi bili do civilistov bolj nasilni.

Po podatkih ruskega Skupnega centra za nadzor in usklajevanje je šest raket zadelo okrožje Vorošilovski v Donecku ob 3.13 po lokalnem času, poroča CNN. Zaradi napada ukrajinskih sil je zgorelo več stavb, tudi uprava železnice. Podatkov o žrtvah trenutno ni.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Napad lahko razumemo kot izpolnjeno obljubo Volodimirja Zelenskega, ki je dejal, da pripravljajo odgovor na ruske napade. "Razumemo, da teroristična država koncentrira sile in sredstva za morebitno ponovitev množičnih napadov na našo infrastrukturo. Najprej ciljajo na elektriko. Predvsem za to Rusija potrebuje iranske rakete," je dejal Zelenski, preden je dodal, da se Ukrajina "pripravlja na odgovor". Trenutno je namreč zaradi ruskih napadov približno 4,5 milijona Ukrajincev začasno odklopljenih od električnega omrežja.

icon-expand Trenutno je namreč zaradi ruskih napadov približno 4,5 milijona Ukrajincev začasno odklopljenih od električnega omrežja. FOTO: Reuters

Ukrajinsko energetsko podjetje Ukrenergo je danes zjutraj opozorilo, da se bo država soočila z nadaljnjimi načrtovanimi in nenačrtovanimi izpadi električne energije. "Od 6. 00 ure zjutraj do konca dneva bodo načrtovani izpadi električne energije v mestu Kijev ter v regijah Kijev, Černihiv, Čerkasij, Žitomir, Sumy, Harkov, Poltava. V nekaterih regijah bo prišlo tudi do izrednih izpadov. Regionalna podjetja za distribucijo električne energije jih bodo uvedla, če bo primanjkljaj večji od načrtovanega. V primeru izrednih izpadov električne energije lahko pride do odklopa prej, kot je bilo načrtovano, omejitve porabe pa lahko trajajo dlje." so sporočili iz Ukrenerga. Rusi v Hersonu krepijo nadzor nad civilisti Po navedbah ukrajinske vojske so ruske sile okrepile nadzor nad civilisti na zasedenih območjih južne ukrajinske regije Herson, poroča CNN. V okupiranem Hersonu ruski vojaki tako zdaj živijo v domovih pridržanih civilistov, nosijo tudi njihova oblačila, so sporočil ukrajinski vojaki in prebivalci mesta. "Medtem pa vojaki krepijo položaje znotraj mesta za izvajanje uličnih spopadov", so še sporočile ukrajinske oblasti. Ukrajinci poročajo tudi o bolj nasilnem ravnanju vojakov. "V začasno zasedenem delu regije Herson so se okrepili napadi na lokalno prebivalstvo. Okupatorji aktivno iščejo tudi podzemno gibanje," so sporočile ukrajinske oblasti.

icon-expand Evakuacija dekleta iz Hersona na Krim. V zadnjih dneh so ruski vojaki pridržali več deset civilistov, zaradi česar so civiliste pozvali naj zapustijo zasedena območje. FOTO: AP

V nedeljo je župan Kijeva Vitalij Kličko, zaradi izpadov električne energije v prestolnici, tako prebivalce pozval, naj varčujejo z zalogami in razmislijo o začasni selitvi. Rusija se je v zadnjem mesecu osredotočila na napade na energetsko infrastrukturo Ukrajine, kar je povzročilo pomanjkanje električne energije in izpade električne energije po vsej državi. V Kijevu naj bi v delih mesta in okolici imeli do enourne izpade elektrike.

"Delamo vse, da bi se evakuaciji izognili. Toda bodimo odkriti, naši sovražniki delajo vse, da bi mesto ostalo brez toplote, brez elektrike, brez oskrbe z vodo, tako da vsi umremo. In prihodnost države in prihodnost vsakega izmed nas je odvisna od tega, kako pripravljeni smo na različne situacije," je za državne medije povedal Kličko. "To ni vojna, to je terorizem in genocid," je še dejal župan. Zelenski je sicer Rusiji očital še, da za napade uporablja iranske rakete, čeprav v Iranu hipoteze zavračajo. Iranski zunanji minister Hosein Amirabdolahijan je priznal, da je Iran Rusiji dobavljal brezpilotne letalnike. Vendar pa je ob tem poudaril, da dronov ni bilo veliko ter da so jih v Rusijo poslali še pred vojno v Ukrajini. Po navedbah ministra Iran Rusiji od začetka ruske invazije v Ukrajini ne pošilja orožja. Ukrajinci so sicer do sedaj sestrelili 300 iranskih dronov.