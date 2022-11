Ukrajinske sile poškodovale jez na reki Dneper, Kijev ostaja brez elektrike

"V Hersonu in številnih drugih območjih v regiji začasno ni elektrike in vode," so na Telegramu sporočile proruske oblasti.

Rusija in Ukrajina sta od začetka oktobra druga drugo večkrat obtožili, da nameravata jez porušiti z uporabo eksploziva, kar bi poplavilo velik del območja in povzročilo veliko uničenje v okolici mesta Herson.

Kot so dodale, je to "posledica napada, ki ga je organizirala ukrajinska stran na avtocesti Berislav-Kakhovka, v katerem so bili poškodovani trije betonski stebri visokonapetostnih daljnovodov". Pristojne službe si prizadevajo za hitro rešitev problema, so še sporočile oblasti, in pozvale ljudi, naj ostanejo mirni.

Spopadi ruskih in ukrajinskih sil se medtem nadaljujejo. Mesta na jugu Ukrajine so bila po navedbah lokalnih oblasti tudi danes ponoči tarča artilerijskega in raketnega obstreljevanja ruskih sil, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Župan Kijeva Vitalij Kličko je dejal, da se ukrajinska prestolnica sooča z možnimi izpadi električne energije ter prekinitvami oskrbe z vodo in ogrevanja zaradi ruskih napadov na električno omrežje. Prebivalce prestolnice je pozval, naj varčujejo z zalogami in razmislijo o začasni selitvi. Rusija se je v zadnjem mesecu osredotočila na napade na energetsko infrastrukturo Ukrajine, kar je povzročilo pomanjkanje električne energije in izpade električne energije po vsej državi. V Kijevu naj bi v delih mesta in okolice prišlo do enournih izpadov elektrike.

"Delamo vse, da bi se evakuciji izognili. Toda bodimo odkriti, naši sovražniki delajo vse, da bi mesto ostalo brez toplote, brez elektrike, brez oskrbe z vodo, tako da vsi umremo. In prihodnost države in prihodnost vsakega izmed nas je odvisna od tega, kako pripravljeni smo na različne situacije," je za državne medije povedal Kličko.