Ukrajinske sirote prispele v Slavino

20 otrok, starih od enega do sedem let, ter tri zdravnice, več medicinskih sester in vzgojiteljic ter njihovih otrok, je prispelo v vas Slavina pri Postojni. Poveljnik štaba Civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk je povedal, da je pot potekala nad pričakovanji. Pri prehodu ukrajinske meje z Madžarsko je bilo treba izpolniti pogoje za vstop v schengen, medtem ko na slovensko-madžarski meji niso pričakovali zapletov, je pojasnil.

Kot je dodal, morajo zdaj otroci po res dolgi poti in travmah, ki so jih preživeli, najprej priti k sebi. Sicer pa jih danes čaka zdravniški pregled, ki ga bodo opravili pediatri iz ljubljanskega Kliničnega centra, jutri pa spremljevalce otrok čaka urejanje dokumentacije statusa begunca. "Nato bodo delali v skladu s svojimi načrti vzgoje, izobraževanje in smernic," je še povedal Curk in dodal, da jim bodo, če bodo potrebovali pomoč, to nudili tako koncesionar – Srednja gozdarska in lesarska šola v Postojni, pa tudi lokalna skupnost, ki je že večkrat izrazila vso odprtost in željo po pomoči.