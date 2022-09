Ukrajinski borec po vrnitvi iz ruskega ujetništva vidno izstradan

V sredo sta Rusija in Ukrajina izmenjali skupno skoraj 300 vojnih ujetnikov. V prvi fazi je Rusija Ukrajini vrnila 200 ukrajinskih ujetnikov, od tega 188 pripadnikov bataljona Azov, t. i. zadnjih branilcev Mariupola, ki zaradi svojega vztrajanja v tamkajšnji jeklarni Azovstal v Ukrajini veljajo za nacionalne junake.

V zameno je dobila 54 pripadnikov vojske in 67-letnega proruskega ukrajinskega oligarha Viktorja Medvedčuka, ki so ga ukrajinske varnostne sile aretirale aprila. Proruski politik in eden najbogatejših Ukrajincev je bil namreč v hišnem priporu v Kijevu, iz katerega je kmalu po začetku ruske invazije na Ukrajino pobegnil, a so ga nato prijeli na zahodu države.

V drugi fazi izmenjave so medtem pet ukrajinskih poveljnikov, med njimi poveljnika bataljona Azov Denisa Prokopenka, zamenjali za 55 ruskih ujetnikov. V zadnji fazi je Rusija izpustila še deset tujih zapornikov – pet Britancev, dva Američana, Maročana, Šveda in Hrvata. Domov jih bodo prepeljali preko Savdske Arabije.