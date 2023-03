Ukrajinski dron kamikaza strmoglavil v 'Žareče sonce'

TOS-1A 'Solncepjok' (Žareče sonce) velja za eno od močnejših orožij ruske vojske. Namenjeno je napadom na pehotne enote, vojaško opremo, oporišča, bunkerje in utrdbe. Gre za aerosolne eksplozive, ki ne vsebujejo kisika za vžig in ga "posrkajo" iz okolice. Pred detonacijo nastane oblak neeksplodirane zmesi, ki se nato razširi.

Na nedavno objavljenem posnetku ukrajinske vojske je mogoče videti TOS-1A, ki izstreljuje rakete proti ciljem, medtem ko se mu iz zraka približuje brezpilotnik. Ta se lanserju približa s hrbta in nato vanj strmoglavi. Ena od šibkejših točk lanserja, ki je sicer nameščen na šasiji tanka T-72, je razmeroma kratek domet, kar pomeni, da se mora nasprotnikovim položajem približati na nekaj kilometrov. To pa ga izpostavi protibaterijskemu ognju, saj je lažje razkriti njegov položaj.

Po podatkih spletne strani Oryx, ki na podlagi fotografij in videoposnetkov zbira podatke o uničenem orožju med vojno v Ukrajini, je Rusija izgubila sedem lanserjev TOS-1A, do tega so bili trije uničeni, štirje pa so padli v roke ukrajinski vojski.

Čeprav vlada zmotno prepričanje, da gre za prepovedano orožje, to ne drži, ko gre za uporabo proti vojaškim ciljem. Različne termobarične projektile že dalj časa, poleg Rusije, uporabljajo tudi ZDA in Velika Britanija. Aktivno vlogo so odigrali v uničenju Faludže med invazijo Iraka. Britanci so jih uporabili tudi v Siriji in Afganistanu.