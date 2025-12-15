Ukrajina trdi, da so razstrelili rusko podmornico, kar Rusija zanika

"Izvedli smo še eno edinstveno operacijo in sprožili pomorski napad v pristanišču Novorosijsk. Prvič v zgodovini so podvodni droni razstrelili rusko podmornico," je na Telegramu sporočila ukrajinska varnostna služba SBU.

Ruska podmornica je po navedbah SBU utrpela precejšnjo škodo in je onesposobljena. Dodali so, da so bila na podmornici nameščena štiri izstrelišča za rakete tipa kalibr, ki so bile uporabljene za napade na ukrajinsko ozemlje.