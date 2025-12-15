Naslovnica
Ukrajina

Ukrajina trdi, da so razstrelili rusko podmornico, kar Rusija zanika

Kijev, 15. 12. 2025 20.34 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
T.H. STA
Napad na rusko podmornico v Novorosijsku

Ukrajinska varnostna služba SBU je sporočila, da so Ukrajinci s podvodnimi droni prvič uspešno napadli rusko podmornico, medtem ko je bila zasidrana v črnomorskem pristanišču Novorosijsk. Ruska mornarica pa je ukrajinske navedbe zavrnila. Potrdili so, da je do napada sicer prišlo, vendar trdijo, da ni bil uspešen.

"Izvedli smo še eno edinstveno operacijo in sprožili pomorski napad v pristanišču Novorosijsk. Prvič v zgodovini so podvodni droni razstrelili rusko podmornico," je na Telegramu sporočila ukrajinska varnostna služba SBU.

Ruska podmornica je po navedbah SBU utrpela precejšnjo škodo in je onesposobljena. Dodali so, da so bila na podmornici nameščena štiri izstrelišča za rakete tipa kalibr, ki so bile uporabljene za napade na ukrajinsko ozemlje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ruska mornarica pa je ukrajinske navedbe zavrnila. Po navedbah predstavnika ruske črnomorske flote je do napada sicer prišlo, vendar ni bil uspešen. "Nobena od ladij ali podmornic, ki so zasidrane v Novorosijsku, niti njihove posadke niso bile poškodovane zaradi sabotaže; svoje naloge opravljajo kot običajno," so sporočili.

Ukrajinska vojska je v zadnjih tednih okrepila napade na plovila v Črnem morju, povezana z Rusijo, ki prav tako izvaja napade na tarče v tamkajšnjih ukrajinskih pristaniščih. Turčija je v luči okrepljenih napadov na tarče v Črnem morju in njegovi okolici nedavno pozvala obe strani, naj se vzdržita napadov na tem območju, zlasti takšnih, ki bi lahko prizadeli energetsko infrastrukturo.

podmornica ukrajina rusija vojna droni

