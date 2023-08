Ukrajinski droni uničili ruskega 'Terminatorja'

Ukrajinska obveščevalna služba SBU je na spletu delila videoposnetek, na katerem ukrajinska brezpilotna letala uničijo " ponos ruske obrambne industrije". Uspešno so namreč večkrat zadeli rusko oklepno vozilo BMP-T, ki so mu Rusi nadeli ime Terminator-2, iz katerega kasneje zbežijo vojaki. Ukrajinski brezpilotniki so kasneje zadeli tudi ruski tank T-80, ki je skušal izvleči poškodovano oklepno vozilo.

"Sodni dan za ruski BMP-T 'oz. Terminator-2'," je ob delitvi posnetka uničenja ruskega oklepnega vozila BMP-T zapisala ukrajinska obveščevalna služba SBU. Ob tem so sporočili, da je bilo za rusko vozilo usodnih le nekaj zadetkov brezpilotnih letal kamikaze. "Terminatorja so poskušali izvleči s pomočjo tanka T-80, a smo zadeli tudi tank," so dodali. Na posnetku je videti, kako oklepno vozilo manevrira po poti, ko postane tarča napada ukrajinskih dronov. Iz vozila nato zbeži več vojakov, posnetek pa kasneje pokaže tudi tank, ki se približa "Terminatorju" in ga poskuša odvleči na varno, a postane tudi sam tarča brezpilotnikov. Kot poudarja Insider, ni jasno, kdaj in kje je bil video posnet, medij pa navedb SBU ni mogel neodvisno preveriti. BMP-T je sicer oborožen s štirimi lansirniki raket Ataka (doseg več kot šest kilometrov), dvema avtomatskima topovoma kalibra 30 milimetrov in dvema lansirnikoma granat AG-17D. Gre za podporno vozilo tankov in drugih oklepnih bojnih vozil v spopadih, ki lahko naenkrat napade tri tarče. PREBERI ŠE Začetek nove ofenzive: ruske tanke onesposobilo minsko polje Ukrajincev Oklepno vozilo, ki ga izdeluje glavni proizvajalec tankov za rusko vojsko Uralvagonzavod, je bilo prvič zasnovano v 80. letih prejšnjega stoletja. Ruska vojska naj bi imela le okoli 10 vozil, poroča Insider, večino "Terminatorjev" pa je izvozila v Alžirijo. Britansko obrambo ministrstvo ocenjuje, da je oklepnih vozil tako premalo, da bi bistveno vplivala na uspeh Rusije na bojišču. To je sicer drugi uspešen napad na ruski BMP-T, ki jih je država agresorka uporabila v bojih za Severodoneck in Lisičansk. Prvega je ukrajinska vojska uničila 9. februarja letos. Spletna stran Oryx, ki sešteva tako ukrajinske kot ruske izgube na bojišču, je do sobote Rusiji poleg "Terminatorja" prištela še 941 izgub oklepnih bojnih vozil, Deutsche Welle pa je prejšnji teden poročal, da je Ukrajina od začetka vojne zajela več kot 800 ruskih topniških sistemov, oklepnih vozil in drugega orožja, vključno s 300 tanki.