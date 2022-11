Ukrajinski električni mrk: operacije z naglavnimi lučmi in porodne sobe v kleteh

Kirurg za raka v bolnišnici v ukrajinskem Lvovu Dr. Oleh Duda je bil sredi zapletene in nevarne operacije, ko je v bližini zaslišal eksplozije. Nekaj trenutkov za tem so luči v sobi ugasnile, a delo ni moglo počakati. Na glavo si je nadel baterijsko svetilko in nadaljeval z operacijo. Kot je povedal za AP, so se tri minute od mrka pa do priključitve generatorja zdele kot cela večnost. "Te tri usodne minute bi lahko pacienta stale življenja," je povedal kirurg.

Prejšnji teden so operacijo z naglavnimi svetilkami izvedli tudi v bolnišnici v Kijevu. "Otrok je ležal na operacijski mizi, nato pa so vse luči ugasnile. Veselite se, Rusi," je po napornem posegu na dečkovem srcu zapisal direktor bolnišnice dr. Boris Todurov.

Zaradi pomanjkanja električne energije, s katero se zaradi ruskega obstreljevanja sooča več milijonov Ukrajincev, se je zamaknilo že več nujnih zdravstvenih operacij. Baterijske svetilke so v zdravstvu vse bolj pogoste, je tudi povedal. Uporabljajo jih tudi za obiske pacientov, generatorji pa se kvarijo. Zaradi izpadov elektrike prav tako ne morejo dostopati do kartotek pacientov, zaradi nedelujočih dvigal jih ročno nosijo po stopnicah, vse to pa še dodatno otežuje delo. Prav tako so Rusi po umiku iz Hersona tudi ukradli odeje, blazine, brisače, povoje in druge zdravniške pripomočke, piše AP.