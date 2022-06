Ukrajinski ostrostrelec ubil ruskega plačanca Vladimirja Andanova

Ukrajinska vojska je ubila enega od poznanih plačancev ruskega predsednika Vladimirja Putina , poročajo tuji mediji. 44-letnega Vladimirja Andanova , ki je poznan tudi po svoji brutalnosti v preteklih bitkah, naj bi v Harkovu ustrelil ukrajinski ostrostrelec. Domneva se, da je imel ključno vlogo pri množičnem streljanju na ukrajinske vojne ujetnike in usmrtitvah v Donbasu.

Pred tem je sicer Rusija v raketnem napadu izgubila še dva generala, poročajo tuji mediji. Generalpodpolkovnik Roman Berdnikov , nekdanji poveljnik, ki je ruske sile vodil v vojni v Siriji, in generalmajor Roman Kutuzov sta bila konec tedna ubita med zasedo ukrajinskih čet v Ljudski republiki Doneck.

Rusko obrambno ministrstvo sicer še ni potrdilo Berdnikove smrti ali komentiralo poročil o umoru Kutuzova. Kijev sicer trdi, da so ukrajinske sile ubile najmanj ducat ruskih generalov, medtem ko je Moskva od začetka vojne v Ukrajini potrdila smrt le štirih vojaških voditeljev. Rusija namreč že vse od 25. marca ne posodablja informacij o smrtnih žrtvah na svoji strani, saj podatke smatrajo za državno skrivnost. Zadnje poročilo navaja, da je v invaziji umrlo 1351 vojakov.

Medtem je že marca uradnik iz krogov ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega razkril, da imajo za sledenje in ciljanje ruskih vojaških voditeljev namenjeno posebno skupino ukrajinskih vojaških obveščevalnih uradnikov. "Ti iščejo visoke generale, pilote, poveljnike topništva," je za The Wall Street Journal povedal neimenovani vir. Medtem je New York Times poročal tudi, da si pri tem pomagajo tudi s pomočjo ZDA. Te naj bi namreč Kijevu predale obveščevalne podatke z informacijami o visokih pripadnikih ruskih vojaških sil.