Ukrajinski svetovalec: 'Pogajanja z Moskvo bi pomenila kapitulacijo'

Ključni svetovalec ukrajinskega predsedstva je povedal, da Zahod pritiska na Ukrajino, naj se pogaja z Moskvo, poteza, ki jo enači s kapitulacijo. "Ko imate na bojišču pobudo, je nekoliko nenavadno prejemati predloge, kot so: 'Vsega tako ali tako ne boste mogli narediti z vojaškimi sredstvi, morate se pogajati'," je dejal Mikhailo Podoljak. To bi pomenilo, da mora država, "ki povrne svoja ozemlja, kapitulirati pred državo, ki izgublja", je pojasnil. Rusija Kijevu ni dala "nikakršnega neposrednega predloga" za mirovna pogajanja in bo pogajanja verjetno izkoristila za "preprosto zadrževanje časa", je še dejal.

Sicer pa je britansko obrambno ministrstvo v dnevni posodobitvi obveščevalnih podatkov navedlo, da je nedavni ruski umik iz Hersona potekal v "razmeroma dobrem redu" v primerjavi s prejšnjimi umiki. "Relativni uspeh je delno verjetno posledica učinkovitejšega enotnega operativnega poveljstva pod vodstvom generala Sergeja Surovikina," so zapisali. Slednjega je prejšnji mesec za vodenje vojnih prizadevanj v Ukrajini zaradi vrsto vojaških neuspehov imenoval predsednik Vladimir Putin. General je bil obtožen, da je nadzoroval brutalno bombardiranje, ki je uničilo velik del mesta Alep v Siriji, kjer je Rusija posredovala na strani Bašarja al Asada. Sicer pa je Kijev prvič obiskal novozelandski obrambni minister Peeni Henare in ponovno izrazil podporo pacifiške države ukrajinskemu uporu. "Obisk Kijeva pošilja močno sporočilo, da ... je naša podpora ukrajinskim obrambnim prizadevanjem proti ruski nezakoniti invaziji neomajna," je dejal Henare v izjavi po dvostranskih pogovorih z ukrajinskim kolegom Oleksijem Reznikovim. "Razpravljali smo o nedavnem podaljšanju misije Nove Zelandije pri usposabljanju pehote ukrajinske vojske v Združenem kraljestvu do julija 2023," je dodal. Henare je obiskal tudi Poljsko, kjer se je srečal z obrambnim ministrom Mariuszom Blaszczakom in izrazil sožalje Nove Zelandije zaradi izgube življenj v nedavnem raketnem napadu na Poljsko. Medtem pa ukrajinska nacionalna energetska družba Ukrenergo napoveduje načrtovane izpade elektrike v vseh regijah v državi, da bi zmanjšala porabo, po tem, ko so Rusi v napadih poškodovali ključno infrastrukturo. "Danes, 20. novembra, bodo v vseh regijah Ukrajine od 8:00 zjutraj do polnoči veljali načrtovani izpadi električne energije. Dodatnih izrednih zaustavitev ni pričakovati," so sporočili iz Ukrenerga. Podjetje je dodalo, da si prizadeva obnoviti pretok energije iz poškodovane infrastrukture. "To je težko, včasih traja dlje, kot je bilo pričakovati, vendar najdemo rešitve, zdravimo in vzdržujemo ravnovesje v električnem omrežju."

Rusija pa je medtem dosegla dogovor z Iranom o začetku proizvodnje več sto brezpilotnih letal z orožjem na ruskem ozemlju, je poročal The Washington Post in se skliceval na obveščevalne podatke, ki so jih imele vpogled ameriške in druge zahodne varnostne agencije. Časnik poroča, da je bil dogovor dokončan na srečanju v Iranu v začetku novembra. Poročilo prihaja po tem, ko je Iran potrdil, da je Rusiji prodal brezpilotna letala, vendar je dejal, da je bilo to "mesece" pred začetkom vojne v Ukrajini.