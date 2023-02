'Ukrajinski vojaki s fronte naravnost na usposabljanje z leopardi'

Poljski predsednik Andrzej Duda in obrambni minister Mariusz Blaszczak sta si v vojaški bazi in na testnem poligonu na jugozahodu Poljske ogledala urjenje ukrajinskih vojakov z nemškimi leopardi, poroča AP. In prav Poljska je bila ena glasnejših držav, ki so znotraj Evropske unije lobirale za čim hitrejšo dobavo tankov Ukrajini.

Duda je ob obisku na vadbišču izrazil upanje, da bodo tanki ukrajinskim silam pomagali, da bodo lahko "sovražnika premagali na veliko učinkovitejši način". Ukrajinski vojaki so na usposabljanje prišli naravnost s fronte, je povedal. "Na njihovih obrazih lahko vidite, da so ti ljudje šli skozi grozne stvari. A kljub temu so odločeni braniti svojo domovino," je dejal.