Ukrajinsko nebo bo varovala nova pošiljka slovenskih dronov

Že julija lani smo poročali, da je Slovenija Ukrajini za obrambo pred rusko agresijo donirala vsaj šest dronov, kupljenih po letu 2015. Informacijo smo takrat več tednov preverjali med viri v slovenskem obrambnem sistemu, nato pa so se pripadniki oboroženih sil Ukrajine v posnetku zahvalili Sloveniji za donacijo. Ministrstvo za obrambo donacij ne želi uradno komentirati, saj Mors "ne komentira vrste in obsega vojaške pomoči Republike Slovenije Ukrajini. Sklepi Vlade RS, ki se nanašajo na tovrstno pomoč, niso javni".

Droni Belin so v Slovenski vojski veliko let igrali ključno vlogo v zračnem izvidovanju, Slovenija jih je kupila od ajdovskega podjetja C-Astral. Vrednost enega letalnika se giblje med 100.000 in 300.000 evrov, za ukrajinsko vojsko pa se je izkazal kot neprecenljiv. Po naših informacijah slovenske drone uspešno uporabljajo že nekaj časa, kljub ruskim poskusom elektronskega protidelovanja. Nad sposobnostmi Belina so navdušeni.

Predstavitev drona Belin na vojaškem poligonu pri Knežaku julija 2016. icon-picture-layer-2 1 / 10

Dron je opremljen z naprednim sistemom za zajemanje podatkov, omogoča natančno kartiranje ter zbiranje informacij na območjih, ki so težko dostopna ali nevarna za človeške operacije. Belin ima visokoresolucijsko kamero in termalni senzor, zato ga je Slovenija velikokrat uporabila kot nepogrešljiv pripomoček pri iskanju pogrešanih oseb ali pri reševanju v primeru naravnih nesreč. Belin poganja elektromotor in leti s hitrostjo 30 metrov na sekundo oziroma 108 kilometrov na uro, doleta pa ima več kot 40 kilometrov. Leti na najvišji višini 5000 metrov, dolg je slab meter, razpon kril pa ima dobra dva metra. Dron ni oborožen in je namenjen izključno za izvidovanje. Ima veliko stopnjo avtonomnosti in misijo lahko opravi avtomatsko. Civilisti so take vrste dron lahko nazadnje videli v Ljubljani ob dnevu Slovenske vojske pred dvorano v Stožicah. Sicer pa Beline pod imenom Bramor C4EYE, ki ga uporabljajo tudi Ukrajinci, uporabljajo italijanska vojska, vojske Cipra, Bangladeša in Kameruna.

V članku, v katerem smo torej pred meseci pisali o omenjeni donaciji dronov, pa smo že omenili, da je Slovenija za Slovensko vojsko že kupila tudi novo generacijo teh dronov, imenovanih Belin-V. "Za dodatno okrepitev naše zračne obrambe sem podpisal pogodbo za 16 brezpilotnih letal Belin proizvajalca C-Astral. Dodatnih šest smo naročili za potrebe Črne gore, ki jih bomo zagotovili po sistemu vlada vladi. In to je pravzaprav zgodovinski mejnik, kajti prvič se dogaja, da Slovenija obrambne zmogljivosti po sistemu vlada vladi prodaja drugi državi," je v intervjuju za 24ur.com nato potrdil tudi obrambni minister Marjan Šarec.

Novi droni imajo celo možnost vertikalnega vzletanja – eVTOL in so nov paradni izdelek C-Astrala. Prav te pa kot novo pridobitev Ukrajine omenja nekdanji pripadnik ameriških tjulnjev Chuck Pfarrer, ki zdaj piše za Mriya Report, kjer redno spremljajo dogajanje na bojišču v Ukrajini. V tvitu omeni tudi ajdovsko podjetje, poudari pa, da vojaško brezpilotno letalo SQA lahko izvede lahko celoten spekter operacij obveščevalnega nadzora in izvidovanja na razdaljah do 40 km iz relejnega omrežja zemeljskih nadzornih postaj.

Te navedbe smo preverjali tudi mi. Po naših neuradnih informacijah donacija slovenskih dronov Ukrajini zajema več kot deset tako starih kot novih modelov Belina, oboji pa so nadgrajeni z opremo za motenje signala. Naši viri ob tem sicer zagotavljajo, da je Slovenska vojska ohranila še dovolj dronov za lastno uporabo, načrtujejo pa še dodatne nabave tovrstnih brezpilotnih letalnikov. Ukrajinci pa naj bi bili z nadgradnjami zelo zadovoljni, prav tako tudi s tem, kar so se naučili na bojišču, še dodajajo naši viri.

Slovenija je lani jeseni podpisala pogodbo za 16 brezpilotnih letal Belin proizvajalca C-Astral. icon-picture-layer-2 1 / 6