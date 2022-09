Rusija 'največji donator orožja Ukrajini', predali 563 vozil

Ker raziskovalna skupina Oryx objavlja le vizualno potrjene podatke, so lahko te številke še višje. Tiskovni predstavniki iz Kijeva natančnega števila zajetega orožja in vozil niso želeli posredovati.

Od začetka ruske ofenzive februarja je Ukrajina od sosednje države prevzela vsaj 392 ruskih tankov, 178 oklepnih bojnih vozil, 421 bojnih vozil pehote in 400 tovornjakov, džipov in drugih podpornih, poveljniških in topniških vozil, poroča preiskovalni projekt Oryx. V zadnjem mesecu je samo z uspešno protiofenzivo v Harkovu zajela 563 vozil, od tega več kot 100 tankov, približno 200 vozil bojne pehote in oklepnih transporterjev, več kot 20 vozil za poveljevanje in nadzor ter na desetine topniškega orožja. Zaplenili so še približno 100 tovornjakov in džipov ter nekaj bolj specializiranih vozil.

Med 100 zajetimi tanki v prvih tednih septembra so dve tretjini predstavljali modeli T-72, ki izvirajo iz poznih 60. let prejšnjega stoletja z nekaj nadgradnjami – uporabili naj bi jih za rezervne dele. Med njimi je več posebnih različic modela, med njimi tudi T-72B3 in T-72B3M, pri katerih so ugotovili, da imata vgrajeno tudi zahodno tehnologijo. Francoskega izdelovalca Thalea so zato že obtožili kršenja sankcij, podjetje pa je krivdo zanikalo. Tanki so bili nadgrajeni nekje med letoma 2010 in 2020.

Moskva je tako med operacijo v Harkovu prejela hud udarec, slikovna analiza je pokazala, da so Rusi zaradi prevzetja in tudi uničenja izgubili vsaj 200 tankov. "Izgube ne bo lahko povrniti," je dejal direktor svetovalne družbe Defense Express Serhiy Zgurets .

Analitik in član ekipe Oryx Jakub Janovsky je potrdil, da je bilo 70–80 odstotkov teh vozil zajetih v Harkovu. "Ukrajino je zavzetje zelo spodbudilo, z njim bodo lahko nadomestili izgubljeno opremo, ostalo pa uporabili za opremljanje novih enot," je razložil Janovsky. New York Times pa poroča, da je siva ekonomija na novo pridobljenih tankov vse prej kot enostavna – večina se jih za nujno potrebne zaloge porabi, preden se jih pošlje v Kijev na popis, saj prevoz nujno potrebne opreme v prestolnico vzame veliko časa.

Med tretjino pa se je znašel tudi nedotaknjen T-90M, najsodobnejši ruski tank. Strokovnjaki pravijo, da bo to Ukrajini in zahodnim državam omogočilo, da analizirajo svoje zmogljivosti, hkrati pa preučijo rusko tehnologijo. "O njegovih zmogljivostih ne vemo veliko," je ob potrditvi zajetja tanka tretje generacije dejal Mikhajlov. Janovsky pa je bil pri predvidevanjih bolj previden, meni, da so Američani tanke že preučili.

Po navedbah Orxyja je število ruskih tankov T-90 zaenkrat še precej nizko, Rusija naj bi jih leta 2021 imela deset. "So zelo uporabni in močni, a težava je v tem, da jih ni veliko," je dejal Mihajlov . Dodal je tudi, da tehnologija ni nova, saj naj bi bili zasnovani podobno kot model T-72 z nekoliko več tehnologije in z navzgor obrnjenim tulcem. Direktor svetovalne agencije Defence Express Serhiy Zgurets je dejal, da so tanki zanimivi predvsem zaradi njihovega sistema nadzora, s katerim so ruske sile lahko nekoliko izboljšale avtomatizacijo med samo bitko. Sestavlja ga tudi zaščita pred termalno zaznavo in radarji.

Poleg 100 tankov je ukrajinska vojska v začetku meseca zajela tudi več kot 100 vozil pehote BMP. Med njimi je 75 odstotkov modelov VMP-2 ter nekaj primerov BMP-1 in BMP-3. "BMP-2 so precej spodobna vozila, ko gre za trenutno situacijo na bojišču," je o zasegu povedal Mihajlov in dodal, da jih Rusija verjetno nima veliko, saj dvomi, da jih načrtno ne uporablja pogosto.

"Za uporabo na bojišču bi bojna vozila pehote (BMP, op. a.) ocenil kot najpomembnejša, tanke bi postavil na drugo mesto, topništvo pa takoj za njih," je dejal Janovsky in poudaril, da Rusija izgubljene modele 2 in 3 nadomešča s starejšimi BMP-1, pa tudi večnamenskimi vozili MT-LB, ki se uporabljalo tudi kot transportna vozila (tudi za orožje) in vlačilci.

Z modelom 2 je Rusija poskušala odpraviti nekatere pomanjkljivosti sprva revolucionarnega BMP-1, ki je predstavljal zmes med oklepnim transporterjem (APC) in lahkim tankom. Model je zaradi svoje praktičnosti pomagal pri razširjanju pehotnih vozil. Pri nasledniku, BMP-2, so rusi izboljšali glavno orožje in spremenili način sedenja v vozilu, z BMP-3 pa slednjega spremenili še enkrat, prav tako pa znova opolnomočili bojne funkcije.

Med 1. in 23. septembrom je Ukrajina zajela tudi 43 oklopni transporterji na kolesih BTR. Sem spadajo sovjetski BTR-80 in bolje oboroženi BTR-82.

S poveljniškimi vozili lahko dobili uvid v rusko načrtovanje

Ukrajina je zajela tudi številna vozila, ki so se uporabljala za poveljevanje, nadzor in opazovanje, ki lahko vsebujejo obveščevalne podatke. Med njimi je 14 primerkov vozil R-149MA1 in osem poveljniških vozil R-149MA3. V obeh je integriran enoten sistem taktičnega nadzora, poroča InformNapalm. Ukrajina je zajela tudi vozila za nadzor ognja in opazovanje, kot so 1V12s, 1V14s in redkejše vozilo 1V1003.

"Pri njih so še posebej zanimiva programska oprema in algoritmi za poenostavljanje bojnih akcij," je razložil Zgurets in nadaljeval, da je zadnje lahko koristno za razvoj različnih načinov bojevanja, pa tudi predvidevanja. Ukrajina je sicer nekaj poveljniških vozil zajela že v prvih šestih mesecih.