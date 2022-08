Ukrajinsko poletje, to danes in tisto nekoč

Poletna sezona je na vrhuncu in iz vseh evropskih držav prihajajo podobe ljudi, ki se v kopalkah nastavljajo sončnim žarkom in se hladijo v morju, rekah in jezerih. Tudi iz Ukrajine, čeprav tam divja vojna. Opazna razlika je sicer med mirn(ejš)im Kijevom in vzhodom države, kjer je frontna črta. Številni pa ne vedo, da se Ukrajina pravzaprav ponaša z zelo lepimi plažami ob Črnem morju, zato smo pobrskali po fotoarhivih in zbrali nekaj slik še iz časa miru.

Na naslovnicah svetovnih medijev je v zadnjih dneh pogosto Odesa, pristaniško mesto na jugu, saj od tam zdaj redno izplujejo velike tovorne ladje, ki v svet vozijo dragoceno ukrajinsko žito, da bi to pripomoglo v boju proti naraščajoči svetovni lakoti. Fotografinja je tako ujela ladjo Navi-Star, ki je odplula s koruzo, na pomolu pa se medtem sonči dekle v bikiniju. Po podpisu sporazuma o izvozu žita je pristanišče v Odesi konec julija sicer pretreslo več eksplozij, dostop v morje in na plažo pa je prepovedan, saj trakovi in table opozarjajo na nevarnost eksplozij številnih min, ki so jih postavile ukrajinske sile za zaščito pred ruskimi napadi. Toda domačini vseeno skušajo ukrasti kakšen sončni žarek na obali. icon-expand FOTO: Shutterstock icon-chevron-left icon-chevron-right Ta teden je nevsakdanja plažna fotografija prišla tudi s Krimskega polotoka, ki je priljubljeno letovišče Rusov. Krim si je Rusija priključila leta 2014, vse do zdaj pa mu je vojna vihra prizanašala. Omenjena fotografija prikazuje kopalce v modrem morju in ljudi, ki posedajo v pesku, v ozadju pa se dviguje velik oblak dima. Šlo je za eksplozijo v vojaški bazi Novofedorivka. Eksplodirano strelivo je povzročilo velik požar na letališču. V kabinetu ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega so odločno zanikali, da bi Ukrajina imela karkoli pri tem, analitiki pa dodajajo, da bi uraden prevzem odgovornosti v očeh Moskve lahko pomenil rdeči alarm, saj bi šlo za napad na ozemlje, ki ga ima Rusija za svojega. icon-expand Plaža na Krimu in dim iz vojaške baze FOTO: AP Če je na Krimu relativno mirno, pa to vsekakor ne velja za Slavjansk. Mesto, ki je imelo pred vojno več kot 100.000 prebivalcev, namreč leži v regiji Doneck, katere zavzetje so Rusi označili za strateški cilj "posebne vojaške operacije", kakor sami imenujejo vojno na teh tleh. V opustošenem Slavjansku je ostala le še petina prebivalcev, ki so že nekaj mesecev brez tekoče vode in jo morajo črpati iz mestnih vodnjakov. Pogosto se odrečejo tudi umivanju, da bi dragoceno tekočino prihranili za pitje in kuhanje, oblačila pa si operejo v tamkajšnjem jezeru. Njegova obala pa služi tudi za nekaj dragocenih trenutkov, ko se lahko pretvarjajo, da so čisto običajni ljudje, ki lahko v kopalkah uživajo v poletju. icon-expand Par ob jezeru v Slavjansku FOTO: AP Nekaj več te brezskrbnosti pa imajo v Kijevu, saj so se ruske sile z njegovega širšega območja umaknile že po nekaj tednih vojne. Breg reke Dneper tako v teh dneh ponuja povsem poletne prizore. Pisane brisače, kopalke, igranje otrok in psov, uživanje ob kozarčku z razgledom na prestolnico. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Prizori iz Kijeva pa spomnijo na srečnejše čase. V arhivih fotoagencij je tako denimo fotografija iz pristaniškega Mariupola, kjer se je še lani trlo kopalcev, letos pa je bil zravnan z zemljo. Tam so tudi pisane podobe Odese, ki je nekoč veljala za priljubljeno letovišče ob Črnem morju, pa peščene plaže Berdjanska, lično zloženi ležalniki na obali gorskega jezera Bukovel. icon-expand FOTO: Shutterstock icon-chevron-left icon-chevron-right