Umik ukrajinskih sil iz Severodonecka: grozi jim popolna obkolitev

Umik ukrajinskih sil je pred tem napovedal guverner regije Lugansk Sergej Hajdaj . "Ukrajinske oborožene sile se bodo umaknile iz Severodonecka. Prejele so ukaz," je sporočil na spletu. Odločitev je pojasnil z besedami, da je ostajati na položajih, ki so tarča nenehnega obstreljevanja, nima nobenega smisla.

Da je umik ukrajinskih sil taktičen ter da želijo z njim utrditi svojo obrambo, je po poročanju CNN dejal visoki ameriški uradnik. Napredovanje ruskih sil pri Severodonecku je medtem označil za "majhno in postopno pridobitev".

Ocena stanja na severodonetskem bojišču po oceni neodvisnih ruskih virov. Območja po d ruskim nadzorom so obarvana rdeče.

"Sovražnik je znatno povečal število zračnih napadov. Zaradi njih je bilo uničenih več stavb in okoliških naselij" je dejal. Ob tem je dodal, da spopadi potekajo tudi v Borivsku, Verkhniokamenki, Mikolajevu in Bili Hori. Rusi proti Lisičansku napredujejo iz naselij Zolote in Toshkivka, ki so ju uspeli zavzeti v tem tednu.

Umik ukrajinskih sil iz mesta je sicer pomemben, saj s tem celotno regijo Lugansk, z izjemo mesta Lisičansk, prepuščajo ruskemu nadzoru. V več naseljih južno in jugovzhodno od Lisičanska se sicer odvijajo hudi spopadi, je dejal tiskovni predstavnik ukrajinskega ministrstva za obrambo Oleksandr Motuzianik .

"Rusija skuša vzpostaviti popoln nadzor nad Severodoneckom. Naše čete na območju Lisičanska skuša obkrožiti in blokirati glavne logistične poti, ki vodijo izven mesta," je dejal Motuzianik. "Težki boji se nadaljujejo, sovražnik se poskuša ukoreniniti na območjih Loskutivka in Rai-Oleksandrivka," je dodal. Pri Borivsku so sicer ukrajinske sile uspele odbiti ruski napad.

Popolno zavzetje Severodonecka in Lisičanska bi Rusom omogočilo nadzor nad regijo Lugansk in napredovanje globlje na območje Donbasa, ki ga poleg Luganska sestavlja še regija Doneck. To je sicer tudi eden poglavitnih ciljev ruskega predsednika Vladimirja Putina. Že v četrtek je sicer ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dejal, da je načrt Rusije prav uničenje Donbasa.

Po besedah njenega guvernerja Pavla Kirilenka za prebivalce ni varno več več nobeno mesto v regiji. Njihov glavni cilj trenutno pa naj bi bil ustaviti napredovanje Rusov proti mestoma Slavjansk in Kramatorsk. V slednjem naj bi bilo okoli 45.000 ljudi. Kramatorsk je pred vojno imel okoli 150.000 prebivalcev.