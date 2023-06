Uničenje jezu razkrilo skrivnosti globočin: pozabljene zgodbe vojne

Po uničenju jezu Kahovka in nižanju gladine jezera so na površino vzniknile več kot 80 let stare skrivnosti. Dopisnik Kyiv Posta Jason Jay Smart je na spletu delil posnetek dna umetnega jezera, ki je posejano s spomini na drugo svetovno vojno. Peščeno dno je prekrito z lobanjami, na nekaterih so še vedno poveznjene vojaške čelade.

"Po uničenju jezu Kahovka, ki je povzročilo izpraznitev vode do dna rezervoarja, so našli človeške ostanke ljudi iz druge svetovne vojne," je ob posnetku zapisal Smart. Dodal je, da je v bližini verjetno še veliko človeških ostankov ljudi, ki so umrli, ko so Sovjeti leta 1941 uničili zaporiški jez.