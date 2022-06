'S pošiljanjem raketnih sistemov Ukrajini so nam ZDA napovedale vojno'

Še korak dlje je v svoji kritiki šel upokojeni generalpodpolkovnik Evgenij Bužinski , ki je v pogovoru za rusko državno televizijo Rossiya 1 dejal, da takšne poteze pomenijo, da so ZDA Rusiji napovedale vojno. Dodal je, da bo Rusija na to odgovorila z napadi na "centre odločanja" .

S to odločitvijo pa so precej razburile ruske oblasti, ki so Washington obtožile, da s takšnimi potezami namerno prilivajo olje na ogenj. Kremelj je opozoril, da v tem primeru obstaja nevarnost, da se bodo ZDA zapletle v neposreden konflikt z Rusijo.

ZDA so v sredo sporočile, da bodo Ukrajini na pomoč poslale raketni sistem srednjega dosega HIMARS. Šlo naj bi za mobilne raketne sisteme, ki so nameščeni na tovornjakih. Ti lahko izstreljujejo tako rakete srednjega kot tudi dolgega dosega, tja do 300 kilometrov. Toda Američani nameravajo za zdaj poslati le rakete z dosegom do 70 kilometrov.

"Ko je Putin govoril o centrih odločanja, je šlo za jedrsko orožje, ne o več raketnih sistemih. Vendar, če se ti sistemi pojavijo, bo to povsem na drugem nivoju ... Ne bo več šlo za posebno operacijo, pač pa za običajno vojno. Potem bomo morali ravnati kot v običajni vojni in napasti centre odločanja," je dejal 72-letnik.

A to ni pomirilo Rusov. Bužinski se je celo zavzel, da bi ruske sile napadle vladne in industrijske objekte v Ukrajini. "Da, tudi civilna infrastruktura bo poškodovana," je še dejal in zatrdil, da so se ruske sile doslej izogibale napadom na civilne cilje.

Ukrajina bi lahko rakete uporabila v vzhodnem Donbasu, za ciljanje položajev Rusije okoli mest, kot je Severodoneck, katerega zajetje je ključno za prevzem nadzora nad celotno regijo.

"Ne spodbujamo ali omogočamo Ukrajini, da udari onkraj svojih meja. Ne želimo podaljševati vojnega samo zato, da bi zadali bolečino Rusiji," je za New York Times dejal Biden.

Tudi Dmitrij Peskov, tiskovni predstavnik Vladimirja Putina, je v sredo opozoril, da ZDA "namenoma in vestno prilivajo olje na ogenj".

Bužinski je sicer znan po svojih odmevnih in provokativnih izjavah, zato ga ruski državni mediji pogosto gostijo v oddajah in intervjujih. V preteklosti pa je že večkrat dejal, da je svet na robu "poslednje vojne". Nazadnje je to dejal po zastrupitvi Sergeja Skripala v Združenem kraljestvu, za katerega so britanske oblasti krivile ruske agente. Takrat so se namreč odnosi med Združenim kraljestvom in Rusijo zelo zaostrili, Bužinski pa je dejal, da so napetosti hujše kot med hladno vojno.