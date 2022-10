V Belorusijo prispeli prvi ruski vojaki v okviru skupne vojaške skupine

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je v ponedeljek Ukrajino, Poljsko in Litvo obtožil, da pripravljajo teroristične napade in vstajo v Belorusiji, ter napovedal namestitev regionalne vojaške skupine. Belorusija trdi, da so sile izključno obrambne in da je njihov namen varovanje meje. Minsk sicer obtožuje Kijev, da pripravlja ofenzivo na belorusko ozemlje.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v torek Moskvo obtožil, da želi "Belorusijo potegniti v vojno", in pozval k mednarodni opazovalni misiji skupine G7 na meji med Ukrajino in Belorusijo.