V cesto zapičena raketa, ob njej pa pozira ženska v rdeči obleki

"Celo mesta, ki so razmeroma oddaljena od fronte, kot je Kramatorsk, živijo v nenehnem strahu pred obstreljevanjem," je dejal Kirilenko in dodal, da raketa, ki je zadela stanovanjsko stavbo, ni eksplodirala, žrtev pa za zdaj ni bilo.

Guverner doneške regije Pavlo Kirilenko je sporočil, da je Rusija v soboto pozno popoldan nad mesto izstrelila val raket. Po njegovih besedah so ruske sile v napadu zadele stanovanjsko stavbo, območje v bližini pokopališča in cesto, poroča Kyiv Independent . Navedb sicer nismo mogli neodvisno preveriti.

Po spletu pa so medtem zakrožile fotografije rakete, ki je v napadu obstala na cestišču. Med tistimi, ki so delili fotografijo, je tudi ukrajinski novinar Ilija Ponomarenko, ki že od prvega dne ruske invazije na Ukrajino poroča s terena in prenaša novice s prve bojne črte. Na eni od fotografij je tudi ženska v rdeči obleki, ki pred seboj steguje mobilni telefon in se fotografira ob neeksplodirani raketi.