V državi divja vojna, Volodimir in Olena pa pozirata za Vogue

Ker gre za revijo o modi, življenjskem stilu, lepoti in kulturi, kot piše na njihovi spletni strani, so bile teme (poleg tistih o vojni) tudi bolj sproščene. A sam pogovor pri bralcih in uporabnikih družbenih omrežij ni izvabil tolikšnega ogorčenja kot fotografije, na katerih Olena pozira med vojaki, v predsednikovi pisarni in podzemnem zaklonišču. Prva dama Ukrajine je pri tem oblečena v kose ukrajinskih modnih oblikovalcev, ki jih revija tudi izrecno navede.

Od začetka vojne v Ukrajini se je tudi ona le redkokdaj oglasila javnosti. Prvi odziv glede vojne je zapisala v marčevskem odprtem pismu, kjer je zapisala, da si je to, kar se je zgodilo njeni državi, nemogoče predstavljati in verjeti. V pismu je že opozorila na nevzdržne razmere v zakloniščih, kjer se zadržujejo ženske in otroci. Opozorila je tudi na starejše, hudo bolne in invalide, ki so naenkrat ostali odrezani od svojih družin in brez kakršnekoli podpore. Vojna proti tem nedolžnim ljudem je dvojni zločin, je dodala. Omenila je tudi čustvene odhode moških, ki so za seboj pustili vse, kar so poznali.

Drugi odziv je podala aprila, ko je dala krajši intervju za ameriški medij. Tam je spregovorila o tem, da se z možem ni videla že od samega začetka vojne in da je tolažbo, skupaj z otrokoma, našla v nudenju pomoči sodržavljanom.