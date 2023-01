V dveh ruskih mestih odjeknile eksplozije, guverner regije: Vse je pod nadzorom

Prebivalci Rostova in Kurska so v torek na spletu poročali o eksplozijah, ki so zatresle ti dve ruski mesti. Posnetki, ki so jih očividci delili s svetom, prikazujejo svetle izstrelke na temnem nebu, slišijo se zvoki eksplozij. Guverner regije Vasilij Golubev prebivalce poziva, naj ostanejo mirni, saj so razmere stabilne.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Radio Liberty je dejal, da v Rostovu najverjetneje deluje protiletalska obramba, kasneje pa se je oglasil tudi guverner Rostova Vasilj Golubev, ki je prebivalce pozval, naj ostanejo mirni. "Razmere v Rostovu ostajajo stabilne in so pod nadzorom. Vse prebivalce prosim, naj ostanejo mirni in se ne predajo paniki," je dejal po poročanju tujih medijev. Ruske oblasti se sicer po eksploziji v Makijevki in tudi predhodnih izgubah na bojiščih izogibajo javnega komentiranja neuspeha ruske vojske. Predvsem se ozirajo na komentarje ruskega obrambnega ministrstva, zaradi česar se informacije o eksplozijah v Rusiji širijo predvsem le zaradi očividcev, ki informacije objavljajo na spletu. Objave sicer prikazujejo svetlobne utrinke na nebu in zvoke eksplozije v daljavi.