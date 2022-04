V enem dnevu odkrili trupli dveh ruskih oligarhov in njunih družin

Najprej so v ponedeljek v svoji večmilijonski rezidenci v Moskvi odkrili mrtvega Vladislava Avajeva , nekdanjega podpredsednika ruske zasebne banke Gazprombank, poroča več tujih medijev. Ruski preiskovalni oddelek v Moskvi, ki sicer identitete žrtve ni potrdil, je sporočil, da so moškega v stanovanju odkrili s strelno rano. Predvidevajo, da je Avajev najprej ustrelil svojo ženo in hčer, nato pa naj bi sodil še sebi.

Več kot 3000 kilometrov stran, v Španiji, pa so v torek odkrili še enega mrtvega ruskega oligarha Sergeja Protosenjo. Medtem ko sta bili njegova žena in hči zabodeni, pa je bil ruski mogotec obešen, so sporočili španski mediji. V bližini Protosenja so preiskovalci odkrili krvav nož in sekiro.

Protosenja je bil nekdanji podpredsednik in glavni računovodja velikega plinskega podjetja Novatek, ki je tesno povezano z banko Gazprombank. Z ženo in hčerko je velikonočne praznike preživel v najeti luksuzni vili v obalnem katalonskem mestu Lloret de Mar, njihova trupla pa so odkrili po tem, ko je Sergejev sin opozoril, da se mu družinski člani ne javljajo na telefon.