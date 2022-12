V EU dogovor o devetem svežnju sankcij proti Rusiji

Najnovejši sveženj sankcij proti Rusiji je prejšnji teden predstavila Evropska komisija. Predlog vsebuje vključitev skoraj 200 posameznikov in pravnih oseb na seznam sankcioniranih. Seznam teh oseb, ki naj bi jim zamrznili premoženje ali prepovedali vstop v EU, bo objavljen v uradnem listu EU kmalu po zaključku pisnega postopka odločanja. Doslej je EU uvedla sankcije proti več kot 1200 posameznikom in 118 organizacijam, ki naj bi kršile ozemeljsko celovitost in suverenost Ukrajine.

Zadnje dni so pogovori o svežnju zašli v slepo ulico zaradi razprave o izvozu ruskih gnojil. Zahodnoevropske države so pozivale k omilitvi omejitev tega izvoza zaradi reševanja svetovne prehranske krize, skupina vzhodnoevropskih držav pod vodstvom Poljske pa je nasprotovala kakršnemu koli večjemu popuščanju pri sankcijah.

Komisija želi uvesti dodaten nadzor in omejitve izvoza blaga, med drugim za dobrine za dvojno uporabo. Gre za kemikalije, komponente za elektronsko in informacijsko tehnologijo, ki bi jih lahko uporabljala ruska vojska.

Osmi sveženj sankcij proti Rusiji so države članice potrdile v začetku oktobra. Med drugim je vključeval pravno podlago za uvedbo cenovne kapice na rusko nafto, ki velja za pomorski transport surove nafte in določenih derivatov v tretje države ter določene storitve, povezane s tem. Zgornjo omejitev cene nafte, o kateri so se dogovorile v začetku decembra, so članice postavile pri 60 dolarjih za 159-litrski sod surove nafte.

Kapica je v EU in skupini G7 začela veljati pretekli teden, ko je bil uveljavljen tudi embargo na uvoz ruske surove nafte po morju v unijo.