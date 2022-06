V EU dosežen dokončni dogovor o sankcijah proti Rusiji

Potem ko so voditelji EU v začetku tedna dosegli politični dogovor o šestem svežnju sankcij proti Rusiji, vključno z delnim embargom na uvoz ruske nafte, so članice dosegle še dogovor na tehnični ravni, je francosko predsedstvo Svetu EU zapisalo na Twitterju. Dogovor so dosegle, potem ko so s seznama sankcioniranih oseb umaknili patriarha Kirila.

Voditelji članic EU so v ponedeljek na vrhu v Bruslju dosegli dogovor o delnem embargu na uvoz ruske nafte v EU, ki bo sprva vključeval le nafto, uvoženo po morju. Začasno bo izvzeta surova nafta, dobavljena po naftovodih. EU dve tretjini ruske nafte uvozi po morju, tretjino pa po naftovodih. Kot je na Twitterju zapisalo francosko predsedstvo Svetu EU, bo do konca leta dejansko prekinjenih 92 odstotkov uvoza nafte iz Rusije. Nemčija in Poljska sta namreč napovedali, da se bosta prav tako do konca leta odpovedali nafti, ki jo prejmeta po severnem kraku naftovoda Družba. Embargu je najostreje nasprotovala Madžarska, ki je zahtevala posebna zagotovila. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je pojasnil, da je to povezano predvsem s tveganjem za motnje v dobavi. "Če pride do tega (...), bomo sprejeli ustrezne ukrepe za zagotovitev varnosti dobave," je poudaril. A ta zagotovila očitno za Madžarsko niso bila dovolj, da bi dokončno podprla sankcije. Zahtevala je, da se na seznam oseb, za katere veljajo sankcije EU, ne uvrsti patriarha ruske pravoslavne cerkve Kirila. Patriarha po poročanju tujih tiskovnih agencij, ki se sklicujejo na neimenovane vire, ni na potrjenem seznamu. Danes so tako stalni predstavniki držav članic pri EU dogovor o šestem svežnju sankcij in embargu dosegli še na tehnični ravni. Članice imajo do petka čas, da po pisnem postopku potrdijo sankcije. EU bo v okviru šestega svežnja sankcij iz mednarodnega sistema za izmenjavo finančnih podatkov Swift izključila še tri ruske in eno belorusko banko, tudi največjo rusko banko Sberbank. Na ruskem bančnem trgu ima ta okoli 37-odstotni delež. Poleg tega bodo v EU prepovedali oddajanje še trem ruskim državnim televizijam. Unija obenem uvaja prepoved zagotavljanja storitev na področjih računovodstva, revizije in svetovanja ruski vladi in pravnim osebam, ustanovljenim v Rusiji.