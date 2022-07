V Istanbulu se odpira center za nadzor izvoza žita po Črnem morju

Dogovor o skupnem centru je bil sklenjen v okviru prelomnega sporazuma o izvozu žita iz ukrajinskih črnomorskih pristanišč, ki sta ga sprti strani minuli petek v Istanbulu podpisali z Združenimi narodi in Turčijo. V centru bodo tako sodelovali predstavniki Ukrajine, Rusije, Turčije in ZN.

Slovesnosti ob odprtju koordinacijskega centra, ki bo potekala na Univerzi za nacionalno obrambo v Istanbulu, se bo udeležil tudi turški obrambni minister Hulusi Akar. Turški uradniki so ob sklenitvi dogovora med Rusijo in Ukrajino poudarili potrebo po čimprejšnjem ponovnem zagonu izvoza, s katerim bi pomagali rešiti svetovno prehransko krizo in nahraniti "lačen planet".

Ruska invazija na Ukrajino že dlje časa ovira pošiljke žita iz te države, ki je ena največjih izvoznic pšenice in drugega žita na svetu. To je sprožilo strahove pred globalnim pomanjkanjem hrane. Blokada pristanišč je namreč prispevala k dvigu cen, zaradi česar je uvoz hrane za nekatere najrevnejše države na svetu postal predrag. Po ocenah Združenih narodovpa se že skoraj 50 milijonov ljudi po svetu sooča z akutno lakoto kot neposredno posledico vojne v Ukrajini.